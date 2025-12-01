Futura gestão do Grêmio sonda situação de experiente goleiro do Palmeiras

Prestes a completar 38 anos de idade, jogador se recupera de uma fissura na mão direita Cesar Greco / Palmeiras

A futura gestão do Grêmio fez uma sondagem pelo goleiro Weverton, do Palmeiras. Os dirigentes que comandarão o futebol do Tricolor a partir de 2026 procuraram o estafe do jogador, buscando informações e manifestando interesse em contar com ele para a próxima temporada.

Apesar do desejo manifestado, as conversas só poderão avançar depois que o presidente eleito Odorico Roman tomar posse, em uma semana. O atleta, que completará 38 anos ainda em dezembro, é visto como um jogador vencedor e experiente, que poderia agregar ao elenco gremista.

Weverton está afastado dos gramados desde outubro, recuperando-se de uma fissura na mão direita — fato que lhe impediu de atuar na final da Libertadores, no último sábado (29).

Apesar de ter mais um ano de contrato com o Palmeiras, o atleta vive um ambiente de fim de ciclo em São Paulo, a exemplo do que ocorreu com o lateral-direito Marcos Rocha, que também veio para a Arena. Em agosto, o clube paulista contratou o goleiro Carlos Miguel, no Nottingham Forest, da Inglaterra.