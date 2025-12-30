Camilo tem contrato até o final de 2027. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio se aproxima de liberar Camilo, jogador que não está nos planos da comissão técnica. Nos últimos dias, dois clubes brasileiros procuraram o Tricolor para tentar a contratação do meio-campista, que tem contrato até o fim de 2027. A tendência, neste momento, é de um empréstimo com divisão de salários, enquanto o atleta avalia as propostas e negocia com o clube.

A Chapecoense é o time mais próximo a levar o atleta, que completa 27 anos em fevereiro, mas esbarra na vontade do jogador e questões salariais. Já há sinalização do Grêmio para a saída com divisão dos vencimentos. Os catarinenses tentam concluir a operação nos próximos dias.

O outro interessado, em estágio menos avançado de negociação, é o Coritiba, que também subiu à Primeira Divisão do Brasileirão de 2026. Nos bastidores, a avaliação é de que os paranaenses têm melhores condições financeiras, mas ainda não avançaram o suficiente.

Em paralelo, Camilo não descarta uma saída para fora do país. O meio-campista tem passagens pelo Lyon, da França, além de experiências no futebol belga e russo. Nesse cenário, a liberação tende a ser em definitivo, sem divisão de salários.

O volante, contratado no começo de 2025, atuou em 26 jogos com a camisa gremista e não conseguiu se firmar entre os titulares. Ele chegou a sobrar do banco de reservas em algumas partidas.

Grêmio aguarda decisão da Fifa

Em meio a isso, o Grêmio aguarda decisão da Fifa sobre a situação envolvendo Camilo e que pode acarretar no pagamento de uma indenização.

O Tricolor está sendo acusado de aliciamento pelo Akhmat Grozny, da Rússia, que argumenta que houve o rompimento unilateral do contrato em fevereiro deste ano. O entendimento da diretoria gremista é que a transferência está baseada na normativa da Fifa, que suspende vínculos de atletas por conta da guerra entre russos e ucranianos.