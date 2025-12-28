Grêmio

DNA de atacante
Notícia

Filho de campeão da América, jovem mira seguir os passos do pai no Grêmio: "Sonho com títulos"

Destaque da base no vice brasileiro sub-17, Lucca Jaques fala à Zero Hora sobre a relação com o pai e os próximos passos no Tricolor 

Leo Bender*

