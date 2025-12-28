Filho de campeão da América, jovem mira seguir os passos do pai no Grêmio: "Sonho com títulos"

Destaque do sub-17, Lucca é o caçula de Rafael Jaques, reserva do time comandado por Felipão entre 1994 e 1995. Everton Silveira / Reprodução

O sobrenome remete a um dos capítulos mais vitoriosos da história do Grêmio. Trinta anos depois do título da Libertadores de 1995, o filho de um dos campeões da América escreve com dribles, assistências e gols sua própria trajetória no clube.

Aos 17 anos, Lucca Jaques encerra 2025 em evidência na base gremista e já olha para 2026 como um ano importante para careira. Passo a passo, mas mirando alto: mais destaque na base e almejando oportunidade entre os profissionais.

Autor de gols importantes no vice-campeonato do Brasileirão sub-17 deste ano, o atacante é o caçula de Rafael Jaques, reserva do histórico time comandado por Felipão nos anos 1990. Ambos concederam entrevista para a Zero Hora no Natal de 2025.

Assim como o filho, Jaques também viveu esse período de transição no Grêmio. Promovido ao elenco profissional em 1994, integrou o grupo que conquistou o bicampeonato da Libertadores, em 1995, ainda que sem o mesmo protagonismo de outros nomes daquele time. Mesmo como reserva de Jardel, deixou sua marca: fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o El Nacional, na fase de grupos.

De pai para filho, o ataque como herança

Lucca e Rafael Jaques na Arena, em jogo do São José contra o Grêmio, em 2019. Eduardo Torres / São José/Divulgação

A relação entre os dois vai além do sobrenome. Gremistas de coração, os dois compartilham experiências semelhantes dentro do Tricolor em épocas diferentes.

Hoje técnico (sem clube atualmente) — comandou o São José no acesso à Série C em 2018 —, o pai não esconde o lado emocional de torcedor, mas busca atuar como conselheiro constante do filho. Isso desde que Lucca e seu irmão mais velho, Enzo, eram pequenos:

— Eu treinei eles desde pequenos, não sabia se iam jogar, mas treinei. Ontem (véspera de Natal) fizemos (Jaques e Lucca) um treinamento de finalização e cabeceio, sempre sem exceder. Ele me pede pra fazer algum tipo de trabalho de finalização, perna direita, perna esquerda, cabeceio...

Lucca corrobora:

— Tudo que eu sei dentro de campo passa por ele. O feeling que o centroavante tem que ter, principalmente. Aprendi com ele desde pequeno, me treina fundamentos, cabeceio e finalização.

Um gremista em campo

Lucca marcou dois na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-MG na Arena, na ida da final do Brasileirão sub-17. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

A identificação da família com o Grêmio vem de longa data.

— O Lucca, quando era pequeno, chorava se o Grêmio perdia. Se o Grêmio ganhava, ele pulava e era só alegria.

Frequentador da Arena desde criança, o jovem descreveu com brilho nos olhos a emoção de atuar no estádio na final do Brasileirão sub-17, em outubro:

— Quando a gente entrou em campo no hino, e a torcida começou a tocar, eu me arrepiei dos pés à cabeça.

Naquele dia, ele foi protagonista na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-MG, com dois gols. Ao todo na temporada, somou 1.419 minutos em campo e balançou as redes 12 vezes em 24 jogos.

Meu jogo é mais em direção ao gol, fazer facão, corrida, velocidade, atacar o espaço. LUCCA JAQUES Centroavante da base do Grêmio

E os números seriam melhores se não fosse uma lesão muscular na panturrilha no início de 2025, que o tirou dos campos por cerca de dois meses. Com isso, perdeu um pouco de espaço na equipe, com a ascensão de companheiros de posição, como João Borne.

Questionado sobre seus objetivos na carreira, Lucca, enquanto o seu pai o admirava com olhar orgulhoso, é direto:

— Meu sonho é estrear no profissional na Arena. E conquistar títulos pelo Grêmio.

Características de jogo

Em campo, Lucca se define como um atacante de mobilidade, velocidade e ataque aos espaços, características que contrastam com as do pai:

— Meu jogo é mais em direção ao gol, fazer facão, corrida, velocidade, atacar o espaço. Acho que ainda preciso melhorar meu pivô, mas tudo é questão de tempo.

— Ele tem uma característica diferente da minha. É um jogador muito mais móvel, de atacar profundidade, atacar espaço — reforça Jaques.

Chance nos profissionais

E como controlar a ansiedade pela chegada aos profissionais?

— Esse processo é gradativo. As pessoas que estão no clube vão saber o momento. Vejo que o Lucca tá mais amadurecido do que eu estive. Ele amadureceu muito nesse ano — destaca o pai.

As pessoas brincam que ele é melhor que eu. Fico é feliz e orgulhoso. A gente como pai quer que os filhos seja melhores sempre. RAFAEL JAQUES Pai de Lucca e atacante do Grêmio nos anos 1990

Acima de qualquer expectativa imediata, mas com muita cautela, o desejo de Jaques é que o filho construa uma trajetória maior do que a sua no futebol:

— As pessoas brincam que ele é melhor que eu. Fico é feliz e orgulhoso. A gente como pai quer que os filhos seja melhores sempre. Se ele for um milhão de vezes melhor que eu, eu vou ficar mais orgulhoso ainda.

O futuro empolga, mas o foco é no presente

Ao todo na temporada, balançou as redes 12 vezes em 24 jogos. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Lucca só completa 18 anos em julho de 2026. Pela idade, o Tricolor deve utilizá-lo na Copa Santiago, que envolve a categoria sub-17 e será disputada já em janeiro.

Com a chegada de Luís Castro, conhecido por dar espaço a jovens promessas, o atacante se empolga com a possibilidade de subir ao profissional e acredita estar pronto para o desafio. Até lá, no entanto, Lucca garante seguir concentrado no dia a dia da base, tentando transformar em campo o sonho que carrega desde criança — o mesmo que um dia moveu o pai, mas que agora ganha contornos próprios.