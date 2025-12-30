Fifa retira Grêmio da lista de transfer ban

Tricolor quitou a dívida pela contratação do uruguaio Arezo. Renan Mattos / Agencia RBS

A Fifa retirou, no começo da tarde desta terça-feira (30), o nome do Grêmio da lista de clubes impedidos de inscrever jogadores, o transfer ban. O Tricolor quitou nos últimos dias a dívida pela contratação do centroavante uruguaio Arezo, e a entidade fez a operação burocrática para a liberação. Com isso, o clube poderá contratar atletas para a abertura da temporada de 2026.

Desde 18 de novembro, o Grêmio aparecia no sistema. A causa não constava, mas a direção confirmava que era referente a parcela de compra do atacante Arezo, realizada em 2024 junto ao Granada-ESP. A quantia aproximada da pendência era de U$S 1 milhão.

O pagamento foi realizado na última semana, mas o sistema leva alguns dias para dar baixa. Apenas nesta terça-feira, por volta das 15h (horário de Brasília), houve a retirada do Grêmio da página de equipes com a restrição.