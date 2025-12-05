Grêmio

Entrevista exclusiva
Notícia

“Feliz por ter me escolhido”: Carlos Vinícius exalta grandeza do Grêmio, fala da fase atual e da relação com Mano

Goleador do Tricolor no Brasileirão conversou com jornalistas do Grupo RBS

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS