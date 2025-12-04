Experiente, homem de vestiário e com o DNA do Grêmio: Paulo Pelaipe é aposta da nova gestão do clube

Paulo Pelaipe deixou o Cruzeiro em dezembro de 2025. Divulgação / Coritiba

A primeira contratação do Grêmio para 2026 desembarca em Porto Alegre neste sábado (6). Ele não calça chuteiras, não marca gols ou defende os ataques dos adversários, mas é figura chave para o clube voltar a ter o protagonismo esperado no futebol.

Paulo Pelaipe, diretor-executivo contratado para tocar o departamento da futura gestão Odorico Roman, iniciará o trabalho no CT Luiz Carvalho nos próximos dias para montar o time e o grupo de jogadores da próxima temporada. Um reforço que conhece bem os caminhos do clube.

A contratação de Pelaipe promove um reencontro depois de 13 anos da saída do diretor. Mas a história entre o dirigente e o Grêmio vai de muito mais tempo. Em 1979, começou a trabalhar do departamento de futebol. Passou pela escolinha e categorias de base nos anos seguintes até chegar a ser dirigente político do time profissional em 2001.

Essas experiências, além do rendimento quando passou a atuar como executivo no futebol em outros clubes, motivaram a escolha na contratação do profissional para coordenar o departamento novamente.

— Pelaipe era uma convicção desde a última eleição. Eu anunciei ele como sendo o executivo de Futebol, na chapa que perdeu as eleições. Paulo Pelaipe é um grande conhecedor do futebol, um vencedor, com passagem por grandes clubes e com grande conhecimento da nossa história. Vai ser importantíssimo na implantação do nosso projeto e compactua com a nossa visão de futebol. É um craque na função — explica Antonio Dutra Júnior, vice de futebol e membro do Conselho de Administração da gestão Odorico.

Trajetória de Pelaipe em clubes do Brasil

Após deixar o Grêmio como executivo em dezembro de 2012, Pelaipe foi contratado pelo Flamengo. Ficou no clube carioca até maio de 2014. Prestou consultoria ao Criciúma em 2016 antes de retornar ao trabalho como profissional remunerado. Trabalhou de janeiro a maio de 2018 no Vasco. Passou pelo Coritiba para encerrar a temporada. Ficou o ano de 2019 no Flamengo. No ano seguinte, foi consultor do São Caetano entre janeiro e maio. Terminou 2020 como executivo do Coritiba.

De 2021 a abril de 2024, respondeu pelo departamento de futebol do Botafogo-SP. Em maio do ano passado, passou a trabalhar no Cruzeiro.

— Conhece a realidade do futebol há muito tempo. Esteve comigo como assessor estatutário desde a gestão de 1987 a 1990. Depois, em 2005, Batalha dos Aflitos. Em 2012 saiu. Foi para o Flamengo. Agora estava fazendo sucesso no Cruzeiro, saiu de lá com elogios do Presidente. É uma pessoa de fácil relacionamento com o vestiário. Ganha a confiança dos atletas e dos profissionais conhece o mundo do futebol. Executivo objetivo e pratico. Sabe tudo, vestiário fechado — opina Paulo Odone, presidente que contratou Pelaipe para trabalhar como executivo.

Primeira tarefa para 2026

Antes mesmo do desembarque em Porto Alegre, marcado para a noite do sábado (6), uma série de demandas aguardam o profissional. No início de trabalho, uma das principais medidas da diretoria e do departamento de futebol passará pela definição de quem estará na casamata na próxima temporada. Uma reunião com o técnico Mano Menezes será realizada na próxima semana, após a última partida contra o Sport. A conversa com Mano ocorrerá independentemente de sua permanência ou não para 2026.

Mesmo que a permanência de Mano seja uma cogitada, a nova direção também faz avaliações sobre outros nomes no mercado, como o caso de Luís Castro, ex-Botafogo, que desponta como favorito, a partir do perfil procurado.

Como trouxe a reportagem de Zero Hora, os novos dirigentes já estabeleceram que irão buscar entre cinco a seis reforços para o próximo ano.