Ex-Grêmio é o favorito para vencer o Bola de Prata na sua posição

Reinaldo comemora (bastante) gol sobre o Grêmio. Pedro Zacchi / Mirassol, Divulgação

Aos 36 anos, Reinaldo, ex-Grêmio, é o grande favorito para vencer o Bola de Prata na lateral-esquerda. Nos bastidores da premiação, é praticamente unanimidade que o ex-tricolor deverá levar o troféu nesta segunda-feira (8), em São Paulo. O evento ocorre a partir das 12h.

Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023 e saiu no final de 2024 após não ter seu contrato renovado pela direção tricolor. Disputou 95 jogos, marcou nove gols e deu 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas como titular absoluto, apesar de críticas de parte da torcida pelo rendimento defensivo.

Reinaldo foi criticado por parte da torcida tricolor. André Ávila / Agencia RBS

E no Mirassol?

As críticas desapareceram em Mirassol. Também pudera. Em 34 jogos pelo Brasileirão, marcou 13 gols e deu seis assistências, se tornando no sexto maior goleador da competição.

Como funciona a premiação

O Bola de Prata seguirá o mesmo formato de 2024, com uma seleção mais flexível — antes da edição do ano passado, a formação do time ideal era escalada apenas no 4-4-2.

Agora, serão premiados o melhor goleiro, os dois melhores zagueiros e os dois laterais (direito e esquerdo). Nas outras seis vagas, um volante, um meia e um atacante, obrigatóriamente. Já os outros três jogadores que entrarão na seleção serão aqueles com as maiores médias, independentemente da posição. Porém, com o limite máximo de 3 jogador por posição.

Como funciona a votação