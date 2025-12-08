Grêmio

Volta por cima
Notícia

Ex-Grêmio é o favorito para vencer o Bola de Prata na sua posição

Reinaldo, 36 anos, marcou 13 gols e deu seis assistências no Brasileirão 2025

Eduardo Castilhos

De São Paulo*

