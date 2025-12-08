Ex-Grêmio é eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão no Bola de Prata

Reinaldo veste camisa do Mirassol em homenagem à Seleção Brasileira. Pedro Zacchi / Mirassol/Divulgação

Aos 36 anos, Reinaldo, ex-Grêmio, foi eleito nesta segunda-feira (8) o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão no Bola de Prata, tradicional premiação que ocorre desde 1970.

Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023 e saiu no final de 2024 após não ter seu contrato renovado pela direção tricolor. Disputou 95 jogos, marcou nove gols e deu 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas como titular absoluto, apesar de críticas de parte da torcida pelo rendimento defensivo.

Reinaldo foi criticado por parte da torcida tricolor. André Ávila / Agencia RBS

E no Mirassol?

As críticas desapareceram em Mirassol. Também pudera. Em 34 jogos pelo Brasileirão, marcou 13 gols e deu seis assistências, se tornando no sexto maior goleador da competição.

Como funciona a votação

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas rodada a rodada.