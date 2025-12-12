Ex-alvo do Grêmio renova contrato com o Al Rayyan, do Catar

Roger Guedes joga no Al Rayyan. Al Rayyan / Divulgação

Depois de recusar a proposta do Grêmio na última janela de transferências, Roger Guedes renovou contrato com o Al Rayyan, do Catar. O vínculo do jogador de 29 anos com o clube, que ia até julho de 2026, foi estendido até a metade de 2027.

Segundo a ESPN, o clube trabalha com um projeto de longo prazo para o atleta, que é o principal jogador da equipe. A permanência no futebol do Catar também abre as portas para a possibilidade de Roger Guedes defender a seleção do país a partir do próximo ciclo de Copa do Mundo.

Oferta gremista

Com auxílio de Marcelo Marques, o Grêmio fez oferta de cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões, e mais bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em metas esportivas.