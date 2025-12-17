Estilo de jogo de Luís Castro pode levar Grêmio a investir em um time mais jovem em 2026

O técnico Luís Castro encontrará em Porto Alegre, a partir da próxima temporada, um elenco que mescla a experiência de jogadores com larga bagagem no futebol com jovens promessas da base, formados dentro do Grêmio.
Algo similar com o que o português viu logo que desembarcou no Rio de Janeiro para comandar o Botafogo, ainda em 2022. A receita do sucesso era justamente a combinação de atletas já experimentados com a juventude de outros peças do grupo.
— No Botafogo em 2023, por exemplo, ele tinha um time que mesclava jogadores experientes e jovens. Mas, avaliando o time titular do Castro, ele tinha atletas basicamente mais rodados no futebol, como Cuesta na zaga, Marçal na lateral, Eduardo (hoje no Cruzeiro), Marlon Freitas e Tchê Tche no meio, além de Tiquinho Soares no ataque — explica Jéssica Maldonado, setorista do Botafogo no ge.globo e que acompanhou o trabalho de Castro no Rio de Janeiro.
Conforme levantamento de Zero Hora, o elenco gremista tem média de idade de 26,02 anos, rejuvenescido por nomes como o zagueiro Gustavo Martins, o meia Monsalve e o atacante Gabriel Mec.
O time considerado titular (confira abaixo), no entanto, deixa a média um pouco mais alta, subindo para 28,9 anos. Volpi, que não deve permanecer, Marcos Rocha e Willian, principalmente, jogam o valor para cima. Comparado ao Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, a média gremista é mais baixa, que os 31 anos dos cariocas (levando em consideração o time da final da competição sul-americana).
Modelo de jogo de Luís Castro
O estilo do português, no entanto, pode fazer com que o Grêmio busque jogadores mais intensos no mercado e, possivelmente, mais jovens.
— Não há jogadores que no momento defensivo não participam, assim como não há jogadores que no momento ofensivo não participam. Desde o guarda-redes ao último jogador que joga na frente de ataque, todos eles têm que se ajustar permanentemente àquilo que é o jogo — disse o português em sua apresentação no Rio de Janeiro.
Baseado na forma como o novo técnico do Tricolor monta suas equipes e com o calendário do futebol brasileiro, o colunista de Zero Hora, Leonardo Oliveira, entende como imperativo que o Grêmio baixe sua média de idade para 2026.
— Grêmio precisa pensar de forma obsessiva em baixar sua média de idade. O futebol nas grandes ligas, hoje, é praticamente sub-25. Em alguns casos, até sub-23. Isso permite que se pratique um futebol de maior velocidade, de intensidade alta e com estilo que atenda a alta demanda física. No Brasil, em que se joga em excesso e quase não se treina e, agora, nem pré-temporada mais existe, montar equipe com muitos jogadores acima dos 30 anos é quase suicida.
O time-base titular do Grêmio em 2025
- Tiago Volpi (34)
- Marcos Rocha (37)
- Wagner Leonardo (26)
- Gustavo Martins (23)
- Marlon (28)
- Dodi (29)
- Arthur (29)
- Willian (37)
- Alysson (19)
- Amuzu (26)
- Carlos Vinícius (30)
*Média de idade: 28,9 anos
