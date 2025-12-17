Estilo de jogo de Luís Castro pode levar Grêmio a investir em um time mais jovem em 2026

Referências do time titular do Grêmio têm mais de 25 anos. Jeff Botega / Agencia RBS

O técnico Luís Castro encontrará em Porto Alegre, a partir da próxima temporada, um elenco que mescla a experiência de jogadores com larga bagagem no futebol com jovens promessas da base, formados dentro do Grêmio.

Algo similar com o que o português viu logo que desembarcou no Rio de Janeiro para comandar o Botafogo, ainda em 2022. A receita do sucesso era justamente a combinação de atletas já experimentados com a juventude de outros peças do grupo.

— No Botafogo em 2023, por exemplo, ele tinha um time que mesclava jogadores experientes e jovens. Mas, avaliando o time titular do Castro, ele tinha atletas basicamente mais rodados no futebol, como Cuesta na zaga, Marçal na lateral, Eduardo (hoje no Cruzeiro), Marlon Freitas e Tchê Tche no meio, além de Tiquinho Soares no ataque — explica Jéssica Maldonado, setorista do Botafogo no ge.globo e que acompanhou o trabalho de Castro no Rio de Janeiro.

Conforme levantamento de Zero Hora, o elenco gremista tem média de idade de 26,02 anos, rejuvenescido por nomes como o zagueiro Gustavo Martins, o meia Monsalve e o atacante Gabriel Mec.

O time considerado titular (confira abaixo), no entanto, deixa a média um pouco mais alta, subindo para 28,9 anos. Volpi, que não deve permanecer, Marcos Rocha e Willian, principalmente, jogam o valor para cima. Comparado ao Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, a média gremista é mais baixa, que os 31 anos dos cariocas (levando em consideração o time da final da competição sul-americana).

William fará 38 anos em 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

Modelo de jogo de Luís Castro

O estilo do português, no entanto, pode fazer com que o Grêmio busque jogadores mais intensos no mercado e, possivelmente, mais jovens.

— Não há jogadores que no momento defensivo não participam, assim como não há jogadores que no momento ofensivo não participam. Desde o guarda-redes ao último jogador que joga na frente de ataque, todos eles têm que se ajustar permanentemente àquilo que é o jogo — disse o português em sua apresentação no Rio de Janeiro.

Baseado na forma como o novo técnico do Tricolor monta suas equipes e com o calendário do futebol brasileiro, o colunista de Zero Hora, Leonardo Oliveira, entende como imperativo que o Grêmio baixe sua média de idade para 2026.

— Grêmio precisa pensar de forma obsessiva em baixar sua média de idade. O futebol nas grandes ligas, hoje, é praticamente sub-25. Em alguns casos, até sub-23. Isso permite que se pratique um futebol de maior velocidade, de intensidade alta e com estilo que atenda a alta demanda física. No Brasil, em que se joga em excesso e quase não se treina e, agora, nem pré-temporada mais existe, montar equipe com muitos jogadores acima dos 30 anos é quase suicida.

O time-base titular do Grêmio em 2025

Tiago Volpi (34)

Marcos Rocha (37)

Wagner Leonardo (26)

Gustavo Martins (23)

Marlon (28)

Dodi (29)

Arthur (29)

Willian (37)

Alysson (19)

Amuzu (26)

Carlos Vinícius (30)

*Média de idade: 28,9 anos