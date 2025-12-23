Especulado no Grêmio, Tetê desembarca em Porto Alegre e agradece carinho dos torcedores: “Estou muito feliz”

Na capital gaúcha, o atleta foi sucinto nas palavras e pouco comentou sobre o possível interesse do Grêmio. Tiago Cirqueira / Agência RBS

Ele não é mais jogador do Grêmio, mas voltou a estar no noticiário do clube na segunda-feira (22), após a notícia do interesse do Tricolor em seu retorno.

Na madrugada desta terça-feira (23), o meia-atacante Tetê desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para as festividades de fim de ano.

Na capital gaúcha, o atleta foi sucinto nas palavras e pouco comentou sobre o possível interesse do Grêmio. Ao ser questionado sobre o assunto, apenas respondia:

— Isso deixo para o Pablo — ao se referir ao empresário Pablo Bueno, responsável pela sua carreira.

Leia Mais Saiba o valor que o Panathinaikos pretende receber por Tetê

O jogador, contudo, comentou sobre o carinho que recebe de alguns torcedores, que pedem o seu retorno ao time que lhe formou:

— É um carinho muito bom. Estou muito feliz! —

Tetê foi formado na base do Grêmio, mas deixou o clube em 2019 sem ter estreado no time profissional. Aos 25 anos, ele defende o Panathinaikos F.C, da Grécia desde julho de 2024. No time, tem atuado tanto no ataque, quanto como meia armador.

O jogador costuma ser titular, o que pode dificultar uma negociação com o Grêmio nesta janela de transferências.

Em contrapartida, um fator que pode ser favorável é a relação entre o jogador e Luís Castro. O gaúcho de Alvorada foi treinado pelo português entre 2019 e 2021, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tendo destaque, inclusive, em partidas da Champions League.

Leia Mais Em busca de camisa 10, Grêmio sonda jogador formado na base

A carreira de Tetê

Sem estrear no time principal do Grêmio, o jogador foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2019. Após pouco mais de três temporadas de boas atuações no clube, o jovem foi emprestado ao Lyon, em 2022. Na temporada seguinte, defendeu o Leicester, da Inglaterra, sob as mesmas condições, mas ficou apenas meia temporada.