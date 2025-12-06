Grêmio

ENTREVISTA EXCLUSIVA
Notícia

"Entregamos o Grêmio melhor do que a gente pegou", diz Alberto Guerra em despedida da presidência

Dirigente passará o cargo para Odorico Roman na próxima segunda-feira (8)

Marco Souza

