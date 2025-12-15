Enquete: qual a maior decepção do Grêmio em 2025? 

Grêmio encerrou Brasileirão em nono lugar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio terminou a temporada de 2025 sem títulos e fez uma campanha apenas mediana no Brasileirão. Com 49 pontos, foi nono colocado e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Apesar de contratações consideradas importantes, alguns dos principais nomes do elenco decepcionaram no ano.

Kike Olivera

Contratado no começo do ano por US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 25 milhões à época, o jogador veio com pompa e circunstância dos Estados Unidos como um dos grandes nomes para 2025.

Dentro de campo, no entanto, pouco colaborou. Em 39 partidas, marcou apenas cinco gols. Fora das quatro linhas, ainda foi motivo de polêmica, principalmente por dar entrevistas dizendo que gostaria de retornar ao Uruguai para atuar pelo Nacional.

Cristaldo

O argentino de 29 anos viveu sua pior temporada no clube em 2025. Após 54 jogos em 2023, e 59 partidas no ano passado, o camisa 10 foi utilizado apenas 47 vezes em 2025. As participações em gols também reduziram. Começou sua carreira no Brasil com 23, o número caiu para 18 em 2024 e esta temporada teve apenas sete.

Cuéllar

Mais um nome contratado como um dos principais reforços do futebol brasileiro. Outro que esteve longe de desempenhar bem em Porto Alegre. O colombiano fez 28 jogos com a camisa gremista, 18 deles como titular. Conviveu com lesões em seu primeiro ano no Grêmio.

João Lucas

O lateral-direito veio como alternativa a João Pedro, ainda no começo do ano. No entanto, o futebol apresentado fez com que tivesse poucas oportunidades com o Tricolor.

Villasanti

O paraguaio havia se destacado nas últimas duas temporadas. Em 2025, no entanto, não conseguiu repetir o futebol de outrora. Em agosto, na partida contra o Atlético-MG, teve ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e uma contusão no menisco do joelho esquerdo.