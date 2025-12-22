Em busca de camisa 10, Grêmio sonda jogador formado na base

Tetê está no Panathinaikos da Grécia. Aris MESSINIS / AFP

O Grêmio tem o sonho de repatriar o meia-atacante Tetê. Aos 25 anos, o jovem, revelado pela base tricolor, mas que nunca atuou como profissional no clube, está no Panathinaikos da Grécia, onde tem status de ídolo e contrato até junho de 2028. O time gaúcho fez contatos e tenta trazer o jogador, sonho de Luís Castro, que já o treinou no Shakhtar, da Ucrânia.

Segundo apurado por Zero Hora, contatos entre a direção e o estafe do atleta acontecem há alguns dias. Além da questão contratual, o cartaz do atleta, que tem bom conceito na equipe e alta participação em jogos, raramente ficando indisponível ou no banco, dificulta a liberação.

O modelo de proposta ainda está em aberto: em definitivo, compra dos direitos econômicos ou empréstimo. Novas reuniões devem estruturar o cenário para a tentativa de trazer Tetê “de volta pra casa”.

Trabalho com Luís Castro

Luís Castro deu o aval para a tentativa, já que comandou o meia-atacante na Ucrânia entre 2019 e 2021. Há boa relação entre os dois e ambos trocam mensagens sobre a vinda do português a Porto Alegre e chances de se reencontrarem por aqui.

Atualmente, o jogador tem atuado como ponta direita e centralizado. Questionado em sua apresentação sobre contratar um camisa 10, Castro despistou:

— Vamos jogar sem camisa 10. Vamos jogar com a camisa 10. O camisa 10 pode ter a camisa 14 e jogar na posição 10. Vamos tentar (risos) — descontraiu.

Tetê chegará nas próximas horas em Porto Alegre para passar as festividades do final de ano. Espera-se novidades para eventuais avanços nas tratativas.