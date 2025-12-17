Dois reforços, mais velocidade e linhas altas: os planos de Luís Castro para a defesa do Grêmio

Luís Castro tem como prioridade melhorar a defesa gremista. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Melhorar a qualidade da defesa é uma das prioridades do novo técnico do Grêmio, Luís Castro. A ideia é contratar um lateral-direito e um zagueiro, além de aumentar a velocidade e modificar o posicionamento do setor.

A intenção do clube é contratar atletas rápidos e montar uma linha defensiva alta, alinhada com o modelo de jogo ofensivo, de pressão e de intensidade que marca o estilo do treinador.

Para a zaga, a ideia é contratar um reforço que atue pela direita e seja mais veloz do que os atuais defensores. Em paralelo, Gustavo Martins tem boas perspectivas de aproveitamento, assim como Balbuena, que segue lesionado, mas está nos planos de Luís Castro.

Já na lateral direita, o objetivo é contratar um atleta mais jovem para ser alternativa a Marcos Rocha, que, aos 37 anos, não deve atuar em todos os jogos alternados entre quarta e domingo.

O Grêmio sofreu pelo menos 50 gols nas últimas três edições do Brasileirão.