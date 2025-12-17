Grêmio

Dois reforços, mais velocidade e linhas altas: os planos de Luís Castro para a defesa do Grêmio

Um dos objetivos é estancar os problemas defensivos que afetaram o Tricolor nas últimas três temporadas

Rodrigo Oliveira

