Dirigente do Nacional-URU afirma que tentará contratar atacante do Grêmio: "Morre de vontade de vir"

Kike tem contrato com o Grêmio até 2027. Renan Mattos / Agencia RBS

O nome de Cristian Olivera voltou à pauta do Nacional-URU. Após conquistar o campeonato uruguaio sobre o rival Peñarol neste domingo (30), o clube mira o atacante do Grêmio como um possível reforço para a montagem do elenco que disputará a Libertadores em 2026.

Em entrevista concedida à Rádio Sport 890, de Montevidéu, na manhã desta segunda-feira (1º), o vice-presidente Flavio Perchman confirmou que o clube abrirá negociação para contratá-lo.

— Cristian Olivera é um jogador de seleção, jogador internacional que agora está no Grêmio. Kike morre de vontade de vir para o clube e nós queremos que ele venha. Pelo menos, para brigar pelo título, é um começo. Vamos negociar pelo Kike, sim — declarou o dirigente uruguaio.

Interesse antigo

Não é a primeira vez que o atleta de 23 anos tem o nome citado na imprensa uruguaia como possível reforço do Nacional-URU. No final de outubro, ele declarou que seria "um sonho" defender o time do Parque Central.

Cristian Olivera está afastado dos gramados desde o início de novembro, quando teve diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo que causou uma lesão ligamentar de grau 2.

Comprado pelo Tricolor no início do ano por 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), o atleta tem contrato com o Tricolor até o fim de 2027.