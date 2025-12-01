Grêmio

De saída?
Notícia

Dirigente do Nacional-URU afirma que tentará contratar atacante do Grêmio: "Morre de vontade de vir"

Cristian Olivera é alvo do clube, que conquistou o título uruguaio neste domingo (30)

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS