Dinheiro, Sul-Americana e premiação: o que vale o jogo contra o Sport para o Grêmio

Agora que a Libertadores e o rebaixamento não estão mais no radar do Grêmio, a última partida de 2025 ganhou um peso diferente após a conclusão da 37ª rodada. Vencer o Sport, lanterna e já rebaixado, permite que o clube alcance uma melhor colocação na tabela e injete milhões na conta. Além de disputar melhor colocação, o Grêmio também mira vaga à Copa Sul-Americana.

Por maior que seja a decepção na busca de objetivos maiores, o clube se mobiliza para terminar o campeonato com mais uma vitória e de forma digna.

Ganhar na Ilha do Retiro ajudará o Grêmio dentro e fora de campo. Além da classificação para a Copa Sul-Americana, o que garante outra fonte de receitas e um caminho alternativo para a Libertadores de 2027, a melhor posição na tabela acaba se tornando um objetivo pelo viés financeiro.

Caso vença, combinado com resultados paralelos, pode terminar em nono lugar. O que garante um valor maior de pagamento pelo rendimento do time no campeonato. Um empate garante a equipe entre os 13 melhores, o que também assegura uma das seis vagas à Sul-Americana.

Uma derrota pode colocar o time em 15º, o pior cenário possível, e deixar menos dinheiro na conta. E também deixar o calendário do ano que vem sem competição continental. Pelos valores do ano passado, a diferença de premiação paga pela CBF foi de R$ 12 milhões do nono ao 15º colocado.

O Cruzeiro foi o 9º em 2024. A equipe mineira embolsou R$ 26 milhões. O Juventude, 15º lugar, recebeu R$ 16,8 milhões. Em 2025, no entanto, a operação será diferente. A partir deste ano, a CBF paga aos blocos de clube. E a Libra fará o repasse em janeiro de 2026.

O montante arrecadado com os direitos de transmissão da Libra será distribuído entre seus clubes a partir de regra aprovada em assembleia geral da entidade: 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes da Libra que estiverem na Série B, como forma de estimular a competitividade no cenário nacional.

— Este é um momento de celebração para a Libra, mas não vamos parar por aqui. Temos nos dedicado incansavelmente para criar um movimento novo, de evolução e crescimento sustentável para o nosso campeonato. Chegamos a um acordo que representa a grandiosidade do bloco. Teremos ao nosso lado uma parceira histórica e reconhecida do futebol brasileiro — disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio, na época da formalização do acerto.

Esses valores, inclusive, são considerados fundamentais. O montante garantido para o pagamento do salário de dezembro e o 13º será antecipado para liquidar os débitos da temporada. Dentro dos critérios acertados com a direção, o valor da premiação dos atletas pelos objetivos disputados ao longo do Brasileirão já está praticamente quitado.

Pelo acordo feito no início da temporada, os atletas receberam um valor pelo pontuação somada durante o Brasileirão. Uma outra parte, descontando o prêmio pago ao longo do campeonato, também será quitada pela posição final na competição.