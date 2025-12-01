Cruzeiro anuncia saída de dirigente cotado para ser executivo do Grêmio em 2026

Profissional estava em Belo Horizonte desde maio de 2024. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

No final da manhã desta segunda (1º), o Cruzeiro anunciou a saída de Paulo Pelaipe do cargo de executivo de futebol após "acordo entre as partes". Desta forma, o profissional está livre para ter oficializado o retorno ao Grêmio.

O dirigente foi um dos nomes consultados pelo presidente eleito Odorico Roman para comandar a pasta do futebol a partir de 2026. Apesar do interesse mútuo no acerto, havia cautela devido à presença do time mineiro na semifinal da Copa do Brasil e ao contrato em vigor até dezembro de 2026.

Pelaipe surgiu como dirigente político no próprio Tricolor, tendo sido diretor de futebol na campanha que tirou o clube da Série B, em 2005, e levou ao vice da Libertadores em 2007 e do Brasileirão em 2008.

Como profissional do futebol, atuou novamente no Grêmio entre 2011 e 2012. Além disso, passou por Flamengo, Vasco, Coritiba e Botafogo-SP. No Cruzeiro, ocupava o cargo desde maio de 2024.