Cristiano Ronaldo comenta em publicação do Grêmio e Luís Castro no Instagram 

Conterrâneos, Castro e CR7 tiveram parceria recente no Al-Nassr. Al-Nassr / Divulgação

A publicação do Grêmio em conjunto com Luís Castro, no Instagram, sobre a chegada do treinador em Porto Alegre teve um comentário ilustre mais de 24 horas depois. Nesta segunda-feira (22), Cristiano Ronaldo reagiu ao post com emojis de palmas e fogo.

Conterrâneo de Castro, CR7 foi comandado pelo novo técnico gremista entre julho de 2023 e setembro deste ano, no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Juntos, eles conquistaram a Copa dos Campeões Árabes.

Veja o comentário de Cristiano Ronaldo

A interação agitou a torcida gremista, que foi às redes sociais pedir a contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube. Instagram / Reprodução

Em cerca de oito horas, o comentário já somava aproximadamente 2,3 mil curtidas e mais de 300 respostas. A interação agitou a torcida gremista, que foi às redes sociais pedir a contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube.

Parceria entre portugueses

Ainda no Al-Nassr, Luís Castro havia rasgado elogios a Cristiano Ronaldo, em entrevista ao jornal Marca, da Espanha:

— É o maior exemplo de sucesso em termos de rigor, trabalho e disciplina. Um exemplo para todos. Não tenho necessidade de exigir do Cristiano, ele mesmo já faz isso. Ele nos dá rigor, disciplina, exigência máxima, querendo sempre vencer, querendo brilhar diante do mundo. Queremos ganhar títulos.