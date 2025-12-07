Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Sport

O Grêmio venceu o Sport por 4 a 0 na tarde deste domingo (7), na Ilha do Retiro, para encerrar a temporada de 2025. Os gols foram de Carlos Vinicius (duas vezes), Gustavo Martins e Cristaldo.
Com o resultado, o Tricolor terminou o Brasileirão na nona colocação, com 49 pontos. Assim, disputará a Sul-Americana de 2026.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Gabriel Grando
O Sport teve uma chance. E Grando fez grande defesa. Nota 7
Marcos Rocha
Pouco exigido na defesa. Saiu quando precisou para atacar. Nota 6,5
Gustavo Martins
Seguro na marcação e perigoso no ataque. Marcou um gol de cabeça. Nota 7
Wagner Leonardo
Controlou bem as poucas investidas do Sport. Nota 6,5
Marlon
Uma falha sua quase rendeu gol para o Sport. Saiu machucado. Nota 6
Cuéllar
Qualifica a saída de bola. Sem muito trabalho contra Lucas Lima. Nota 6,5
Edenilson
Uma assistência e muita participação no campo de ataque. Nota 7,5
Alysson
O mercado está de olho no talento gremista. Não impressionou pela atuação na Ilha do Retiro. Nota 6
Cristaldo
Uma assistência e um gol. Mesmo que não tenha sido exigido pela marcação do Sport. Nota 7,5
Amuzu
Perdeu duas chances de marcar. Saiu no intervalo. Nota 6
Carlos Vinícius
O ano de 2026 começa por ele. Dois gols e outra grande atuação. Nota 8
Pavon
Entrou como se o jogo fosse decisivo. Outra assistência e muita disposição. Nota 7
Willian
O time já estava satisfeito quando entrou em campo. Pouco fez. Nota 6
Lucas Esteves
Substituiu Marlon. Quase não teve trabalho. Nota 6
Camilo
Conseguiu levar um cartão amarelo bobo no jogo. Nota 5,5
André Henrique
Teve a chance de terminar o Brasileirão em campo. Mas só fez um treino aeróbico no gramado. Nota 6
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲