Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Fluminense

O Grêmio encerrou a temporada 2025 diante do torcedor com derrota. Na 37ª rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, na noite desta terça-feira (2), na Arena.
Veja abaixo as notas dos jogadores do Grêmio:
Tiago Volpi
Depois de salvar o time em outros jogos, a derrota para o Fluminense está na sua conta. Nota 4
Marcos Rocha
Começou a partida com muitos erros de passe. Sofreu na marcação a Soteldo. Nota 5
Gustavo Martins
Fez um bom enfrentamento com Everaldo. Nota 6
Wagner Leonardo
Preciso nas antecipações. Sem culpa nos gols. Nota 6
Marlon
Perdeu duelos importantes na marcação. Acertou pouco nos cruzamentos. Nota 5
Dodi
Muita intensidade na marcação. Pouca criatividade com a bola. Nota 5,5
Arthur
Mais uma vez foi o ponto positivo do Grêmio. Nota 6,5
Alysson
Um primeiro tempo bem abaixo. Melhorou na segunda etapa. Nota 5
Willian
A falta de ritmo o atrapalhou. Errou lances bobos para um jogador da sua qualidade. Nota 5,5
Pavon
Mais uma partida regular. Erra em alguns momentos importantes. Nota 6
André Henrique
Um gol e boa movimentação contra a defesa do Fluminense. Nota 7
Cristaldo
Entrou bem no segundo tempo, mas caiu de produção na reta final do jogo. Nota 5,5
Aravena
Um chute perigoso de fora da área. E só. Nota 5,5
Cuéllar
Faz o time jogar mais. Se seguir em 2026, precisa melhorar a parte física. Nota 6
Edenilson
Produziu duas boas chances para o Grêmio empatar. Nota 6,5
Jardiel
Uma bola no travessão na chance que teve. Nota 6,5
Fluminense
Soteldo resolveu o jogo para o time carioca. Teve duas chances e as aproveitou na Arena.