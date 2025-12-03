Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Fluminense

Grêmio foi derrotado na 37ª rodada. Arte GZH

O Grêmio encerrou a temporada 2025 diante do torcedor com derrota. Na 37ª rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, na noite desta terça-feira (2), na Arena.

Veja abaixo as notas dos jogadores do Grêmio:

Tiago Volpi

Depois de salvar o time em outros jogos, a derrota para o Fluminense está na sua conta. Nota 4

Marcos Rocha

Começou a partida com muitos erros de passe. Sofreu na marcação a Soteldo. Nota 5

Gustavo Martins

Fez um bom enfrentamento com Everaldo. Nota 6

Wagner Leonardo

Preciso nas antecipações. Sem culpa nos gols. Nota 6

Marlon

Perdeu duelos importantes na marcação. Acertou pouco nos cruzamentos. Nota 5

Dodi

Muita intensidade na marcação. Pouca criatividade com a bola. Nota 5,5

Arthur

Mais uma vez foi o ponto positivo do Grêmio. Nota 6,5

Alysson

Um primeiro tempo bem abaixo. Melhorou na segunda etapa. Nota 5

Willian

A falta de ritmo o atrapalhou. Errou lances bobos para um jogador da sua qualidade. Nota 5,5

Pavon

Mais uma partida regular. Erra em alguns momentos importantes. Nota 6

André Henrique

Um gol e boa movimentação contra a defesa do Fluminense. Nota 7

Cristaldo

Entrou bem no segundo tempo, mas caiu de produção na reta final do jogo. Nota 5,5

Aravena

Um chute perigoso de fora da área. E só. Nota 5,5

Cuéllar

Faz o time jogar mais. Se seguir em 2026, precisa melhorar a parte física. Nota 6

Edenilson

Produziu duas boas chances para o Grêmio empatar. Nota 6,5

Jardiel

Uma bola no travessão na chance que teve. Nota 6,5

Fluminense