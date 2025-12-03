Conversa sobre o futuro de Mano Menezes no Grêmio já tem data definida

Mano vive indefinição sobre permanência no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O futuro de Mano Menezes no comando técnico do Grêmio será discutido em uma reunião entre o treinador e o novo departamento de futebol do clube.

A intenção da nova diretoria é realizar a conversa somente após o jogo contra o Sport, que encerra a participação gremista no Brasileirão.

— Isso não vai partir do treinador, isso vai partir da direção do clube. Se eles entenderem que devem conversar comigo antes do último jogo, eles p, sabem que podem. Se não quiserem conversar, eles vão seguir a vida que o clube achar melhor — disse Mano Menezes após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

Análise

A permanência de Mano à frente da equipe passará por uma análise criteriosa, conduzida principalmente pelo executivo que será confirmado pela gestão do presidente Odorico Roman. Paulo Pelaipe deve desembarcar em Porto Alegre até o fim desta semana.

Após o jogo contra o Sport, em Recife, a conversa com Mano ocorrerá independentemente de sua permanência ou não para 2026. Como mantém boa relação com os atuais e futuros dirigentes, a expectativa é de que o processo seja conduzido em alto nível entre as partes.