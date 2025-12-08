Grêmio

Contestado no Grêmio, Reinaldo fala sobre mudança no Mirassol e sonha com Seleção: "Estou mais leve e feliz"

Jogador de 36 anos foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão no Bola de Prata

Eduardo Castilhos

De São Paulo*

