Contestado no Grêmio, Reinaldo fala sobre mudança no Mirassol e sonha com Seleção: "Estou mais leve e feliz"

Reinaldo com o troféu do Bola de Prata. Eduardo Castilhos / Agencia RBS

Contestado durante sua passagem pelo Grêmio entre 2023 e 2024, Reinaldo encontrou no interior de São Paulo a sua casa. Em Mirassol, marcou 13 gols, deu seis assistências e ajudou o time homônimo a chegar à Libertadores pela primeira vez.

Nesta segunda-feira (8), aos 36 anos, Reinaldo recebeu o prêmio Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Afinal, o que faltou no Grêmio e no São Paulo?

— Vivi grandes momentos no São Paulo e no Grêmio. Entreguei gols e assistências lá. Mas no Mirassol é um trabalho muito bem feito que é realizado. É fundamental uma estrutura que tem de tudo para ajudar o atleta. Só tenho de agradecer à cidade e à família Mirassol. Eu estou mais leve, estou feliz, mas o esquema de jogo e outros fatores ajudaram.

Seleção Brasileira

Reinaldo afirmou que ainda acredita em convocação para a Seleção.

— Esse ano vivi a expectativa pelo ano maravilhoso eu fiz. Tenho certeza de que na próxima temporada, com jogos de alto nível em janeiro, vou estar lutando até a última chance de ser convocado e realizar esse sonho na minha carreira.

Pelo Grêmio

Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023 e saiu no final de 2024 após não ter seu contrato renovado pela direção tricolor. Disputou 95 jogos, marcou nove gols e deu 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas como titular absoluto, apesar de críticas de parte da torcida pelo rendimento defensivo.