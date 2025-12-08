Contestado no Grêmio, Reinaldo fala sobre mudança no Mirassol e sonha com Seleção: "Estou mais leve e feliz"

Contestado durante sua passagem pelo Grêmio entre 2023 e 2024, Reinaldo encontrou no interior de São Paulo a sua casa. Em Mirassol, marcou 13 gols, deu seis assistências e ajudou o time homônimo a chegar à Libertadores pela primeira vez.
Nesta segunda-feira (8), aos 36 anos, Reinaldo recebeu o prêmio Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Afinal, o que faltou no Grêmio e no São Paulo?
— Vivi grandes momentos no São Paulo e no Grêmio. Entreguei gols e assistências lá. Mas no Mirassol é um trabalho muito bem feito que é realizado. É fundamental uma estrutura que tem de tudo para ajudar o atleta. Só tenho de agradecer à cidade e à família Mirassol. Eu estou mais leve, estou feliz, mas o esquema de jogo e outros fatores ajudaram.
Seleção Brasileira
Reinaldo afirmou que ainda acredita em convocação para a Seleção.
— Esse ano vivi a expectativa pelo ano maravilhoso eu fiz. Tenho certeza de que na próxima temporada, com jogos de alto nível em janeiro, vou estar lutando até a última chance de ser convocado e realizar esse sonho na minha carreira.
Pelo Grêmio
Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023 e saiu no final de 2024 após não ter seu contrato renovado pela direção tricolor. Disputou 95 jogos, marcou nove gols e deu 10 assistências. Foram 50 vitórias, 20 empates e 25 derrotas como titular absoluto, apesar de críticas de parte da torcida pelo rendimento defensivo.
*O repórter viajou a convite dos canais ESPN.