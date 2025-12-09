Conheça o estilo de jogo de Luís Castro, técnico português na mira do Grêmio

Luís Castro é técnico preferido do Grêmio. FAYEZ NURELDINE / AFP

A nova diretoria do Grêmio ainda busca definir quem será o treinador do Grêmio em 2026. Um dos nomes apontados é o de Luís Castro, que teve uma passagem pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Zero Hora mostra como o técnico costuma montar seus times.

O português de 64 anos começou a carreira em clubes pequenos de seu país e também na base do Porto, onde trabalhou no desenvolvimento de jovens. Seu nome apareceu com maior destaque quando treinou Shakhtar Donetsk com um elenco recheado de brasileiros.

Nomes como os brasileiros Marlos, Marcos Antônio, Taison, Junior Mores e Alan Patrick estavam no elenco campeão ucraniano em 2020. O atual camisa 10 do Inter foi usado como volante por Luís Castro no que mostra uma de suas ideias: a de trazer qualidade para o iniciação das jogadas.

Esquema tático

Embora tenha usado outras formações, como linha de cinco na defesa, Luís Castro tem o 4-2-3-1 como esquema principal. Ou seja, o mesmo que Mano Menezes usava no Tricolor.

Como defende

Dentro dessa formação, o português tem duas bases que não costuma abrir mão. A primeira é a marcação alta, onde os quatro jogadores do setor ofensivo precisam pressionar a saída de bola do adversário. A outra é que os zagueiros precisam se acostumar a jogar em linha alta. É comum que o time dele tenha a defesa perto da linha do meio-campo quando pressiona alta.

Como ataca

Castro pode ser apontado como um técnico com perfil ofensivo. Ele monta seus times sempre com objetivo de atacar o rival. A forma como isso é feito, porém, varia. No Shakhtar, por exemplo, montou um time com maior valorização da posse de bola. No Botafogo, onde saiu para treinar o Al-Nassr quando liderava o Brasileirão, em 2023, usou muito dos ataques diretos. O time carioca era muito eficiente em atacar assim que recuperava a bola explorando as fragilidades do adversário.

— Nós temos uma forma de estar em campo. Quando temos espaço para ir ao gol, vamos. Quando os adversários estão mais fechados, circulamos de fora para dentro para o corredor central. Não tem espaço? Tocamos para o lado. Chegamos lá, não entrou? Roda e continua. Tocamos até conseguirmos entrar — disse Luís Castro sobre seu Botafogo que liderava o Brasileirão.

Elenco

O Botafogo multicampeão com Artur Jorge ficou marcado pelas grandes contratações, como de Luiz Henrique e Thiago Almada. O time de 2023 de Luís Castro, no entanto, liderava o Brasileirão com investimentos em jogadores bem menores.

Time do Botafogo de Luís Castro que venceu o Grêmio na Arena no Brasileirão de 2023:

Base titular do Botafogo de Luís Castro. Sofascore / Reprodução