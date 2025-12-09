Confira as primeiras propostas milionárias analisadas pela gestão Odorico Roman no Grêmio

Alberto Guerra passa o cargo para Odorico Roman. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Novo presidente do Grêmio, Odorico Roman analisará a partir desta terça-feira (9) a proposta de um novo patrocinador máster para o clube. Em seu último discurso à frente do clube Alberto Guerra afirmou ter em mãos a oferta de uma empresa do ramo de apostas. Ele também falou ter em mãos propostas milionárias por dois jogadores.

A empresa está disposta a aportar R$ 53 milhões anuais para estampar a sua marca na camisa gremista. O valor está um pouco acima do acordado com a última patrocinado. O acordo deste ano girou na cada dos R$ 50 milhões.

Porém após o atraso de pagamento, o Grêmio rescindiu contrato com a empresa e, agora, está no mercado em busca de uma nova parceria. A motivação foi o atraso no pagamento das últimas três parcelas mensais, um valor que se aproxima de R$ 12 milhões.

Durante seu último discurso, Guerra apresentou uma série de números de sua gestão. Também apontou receitas a curto prazo que podem ingresses nos cofres gremistas nos próximos meses.

Entre elas estão ofertas por dois jogadores do clube. Juntas, elas somam 12 milhões de euros (R$ 75,9 milhões) fixos mais 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) em bônus.

