Confira as datas e onde assistir aos jogos do Grêmio na Copinha 2026

Tricolor está no Grupo 2. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

A 56ª edição da Copinha terá início em 2 de janeiro de 2026. O Grêmio está no Grupo 2, em Votuporanga, ao lado de Falcon (SE), Galvez (AC) e Votuporanguense (SP).

A fase de grupos ocorrerá entre os dias 2 e 10 de janeiro. As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Fase de grupos

Grêmio x Falcon-SE

Quando: 2/1, às 18h

2/1, às 18h Onde assistir: Cazé TV (Youtube)

Galvez-AC x Grêmio

Quando: 5/1, às 16h

5/1, às 16h Onde assistir: Xsports (Youtube)

Votuporanguense-SP x Grêmio

Quando: 8/1, às 21h30

8/1, às 21h30 Onde assistir: CazéTV (Youtube)