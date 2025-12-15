Confira as datas e onde assistir aos jogos do Grêmio na Copinha 2026

A 56ª edição da Copinha terá início em 2 de janeiro de 2026. O Grêmio está no Grupo 2, em Votuporanga, ao lado de Falcon (SE), Galvez (AC) e Votuporanguense (SP).
A fase de grupos ocorrerá entre os dias 2 e 10 de janeiro. As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.
Fase de grupos
Grêmio x Falcon-SE
- Quando: 2/1, às 18h
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube)
Galvez-AC x Grêmio
- Quando: 5/1, às 16h
- Onde assistir: Xsports (Youtube)
Votuporanguense-SP x Grêmio
- Quando: 8/1, às 21h30
- Onde assistir: CazéTV (Youtube)
