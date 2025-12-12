Confira a carreira e os títulos de Luís Castro, novo técnico do Grêmio

O português Luís Castro é o novo treinador do Grêmio. Ele assinou com o clube até o final de 2027. O treinador estava livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro.
Castro já tem experiência no futebol brasileiro. Ele treinou o Botafogo no começo da gestão Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Antes, Castro foi, por oito anos, o diretor técnico das categorias de base do Porto.
Com ampla carreira, o português já conquistou seis títulos, quatro em nível nacional e dois em competições internacionais.
Sua última conquista foi com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O time árabe levantou a Taça da União das Associações de Futebol Árabe, na temporada 2023/2024. À época, contou com dois gols de Cristiano Ronaldo, um deles na prorrogação, para vencer o Al-Hilal por 2 a 1.
Confira todos os títulos de Luís Castro
- Taça da União das Associações de Futebol Árabe - 2023/2024 - Al-Nassr;
- Copa do Emir do Catar - 2021/2022 - Al-Duhail;
- Campeonato Ucraniano - 2019/2020 - Shakhtar Donetsk;
- Premier League International Cup - 2016/2017 - Porto B;
- Segunda Liga Portuguesa - 2015/2016 - Porto B;
- III Divisão - Nível 4 - 2002/2003 - CD Estarreja.
Os clubes em que Luís Castro já trabalhou
- 1997/2000 - RD Águeda;
- 2000/2001 - GD Mealhada;
- 2001/2003 - CD Estarreja;
- 2003/2004 - Sanjoanense;
- 2004/2006 - FC Penafiel;
- 2006/2013 - FC Porto (coordenador da base);
- 2013/2016 - FC Porto;
- 2016/2017 - Rio Ave;
- 2017/2018 - GD Chaves;
- 2018/2019 - Vitória SC;
- 2019/2021 - Shakhtar Donetsk;
- 2021/2022 - Al-Duhail;
- 2022/2023 - Botafogo;
- 2023/2024 - Al-Nassr;
- 2025 - Al Wasl.
