Como Tetê pode se encaixar no Grêmio

Tetê atua como ponta pelo lado direito. Aris MESSINIS / AFP

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Grêmio tenta repatriar Tetê. O garoto, criado nas categorias de base do clube e atualmente no Panathinaikos-GRE, pode ser a opção para substituir Alysson, negociado com o Aston Villa, da Inglaterra.

Tetê deixou o Grêmio no começo de 2019 vendido por 10 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk sem sequer ter estreado como profissional. Ele ficou três temporadas na Ucrânia até chegar ao Lyon, da França. Ainda passou pelo Leicester, da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia, antes de chegar ao Panathinaikos, na metade de 2024.

Em todos os clubes, Tetê teve como posicionamento preferencial o lado direito. Canhoto, ele inicia pelo lado direito sendo opção para amplitude, mas também fazendo movimentos diagonais.

Quando ele faz isso, é importante que o lateral ocupe a faixa de campo. No Grêmio, isso exigiria que Marcos Rocha ou outro lateral que atue por ali exerça esse papel.

Mapa de posicionamento de Tetê na atual temporada na Grécia. Sofascore / Reprodução

A função de Tetê é bem parecida com a que Alysson exercia no Grêmio no último Brasileirão. Ainda que tenha conceitos diferentes, Luis Castro tem o mesmo 4-2-3-1 de Mano Menezes como sistema preferencial.

Mancha vermelha mostra como Alysson jogou mais perto do corredor e teve menor participação por dentro no Brasileirão. Sofascore / Reprodução

Tetê na Grécia

Tetê vive na atual temporada um momento inferior ao que apresentou logo de sua chegada no Panathinaikos. Titular da equipe, ele disputou 27 jogos com apenas dois gols marcados. O número de assistências é de sete. Na temporada 2024/25 foram 11 gols em 49 compromissos. O atacante contribuiu ainda com três assistências.

No atual Campeonato Grego tem uma média de 1,9 finalização por jogo e dá 1,4 dribles certos. Ele aparece como o sétimo jogador com maior média de dribles e é o 19º em finalizações.