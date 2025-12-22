Como será o pagamento do Aston Villa ao Grêmio por Alysson

Alysson fez dois gols com a camisa gremista Duda Fortes / Agencia RBS

O negócio entre Aston Villa e Grêmio por Alysson está fechado e o anúncio da venda depende apenas de uma questão burocrática. O Tricolor receberá em parcelas os 10 milhões de euros pela liberação do jovem ponta de 19 anos. Zero Hora explica a operação financeira.

O acordo com os ingleses prevê o pagamento em três prestações nos próximos meses. A primeira quantia, a maior de todas, cerca de 4 milhões de euros, será transferida para as contas gremistas em janeiro.

Parcelas de 3 milhões de euros

As outras duas parcelas estão programadas para os dois próximos meses de julho com aproximadamente 3 milhões de euros cada. Com isso, o Grêmio arrecadará todos os valores até a metade de 2027.

Há possibilidade do clube realizar uma operação comum no futebol: tentar o recebimento de dinheiro da negociação com antecedência. Entretanto, isso geraria um custo que impactaria na redução do montante total. Não há confirmação se a medida será executada.

Possibilidade de metas

O Tricolor tem direito a 90% da negociação, já que conseguiu ficar com 10% dos direitos econômicos que pertenciam ao próprio atleta. Além disso, há possibilidade do ponta render 2,5 milhões de euros caso atinja metas.