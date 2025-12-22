Como será o pagamento do Aston Villa ao Grêmio por Alysson

O negócio entre Aston Villa e Grêmio por Alysson está fechado e o anúncio da venda depende apenas de uma questão burocrática. O Tricolor receberá em parcelas os 10 milhões de euros pela liberação do jovem ponta de 19 anos. Zero Hora explica a operação financeira.
O acordo com os ingleses prevê o pagamento em três prestações nos próximos meses. A primeira quantia, a maior de todas, cerca de 4 milhões de euros, será transferida para as contas gremistas em janeiro.
Parcelas de 3 milhões de euros
As outras duas parcelas estão programadas para os dois próximos meses de julho com aproximadamente 3 milhões de euros cada. Com isso, o Grêmio arrecadará todos os valores até a metade de 2027.
Há possibilidade do clube realizar uma operação comum no futebol: tentar o recebimento de dinheiro da negociação com antecedência. Entretanto, isso geraria um custo que impactaria na redução do montante total. Não há confirmação se a medida será executada.
Possibilidade de metas
O Tricolor tem direito a 90% da negociação, já que conseguiu ficar com 10% dos direitos econômicos que pertenciam ao próprio atleta. Além disso, há possibilidade do ponta render 2,5 milhões de euros caso atinja metas.
Alysson, lançado por Renato Portaluppi em 2024, mas que ganhou chances com Gustavo Quinteros e Mano Menezes, nesta temporada, fez 42 partidas como profissional com dois gols marcados e três assistências. A oficialização do negócio deve acontecer nos próximos dias.