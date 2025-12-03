Como repercute a incerteza sobre o futuro de Mano Menezes entre os jogadores do Grêmio

Último jogo da temporada com Mano Menezes será contra o Sport, na Ilha do Retiro. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em meio à indefinição sobre sua permanência no Grêmio, o técnico Mano Menezes tem contado com apoio do grupo de jogadores para uma sequência de trabalho. A situação terá um desfecho após o fim do Brasileirão.

Depois da derrota para o Fluminense, na noite desta terça-feira (2), os atletas foram questionados na zona mista da Arena sobre o cenário do atual comandante.

Tiago Volpi garantiu que Mano tem a aprovação do elenco para seguir em 2026.

— Eu acho que o Mano tem total apoio de todos os jogadores do elenco. Se for fazer uma análise, do que foi o segundo turno e do momento em que ele pegou o time, tivemos jogos principalmente contra grandes equipes e fomos muito bem nos jogos. Toda essa situação de fica ou não fica treinador também acaba gerando um certo desconforto, até porque ele é um profissional que tem muita história, é um profissional que tem, inclusive, uma história muito bonita dentro do Grêmio — destacou o goleiro, que apontou a necessidade da situação ser resolvida o mais breve possível:

— E a gente espera que agora, no final dessa temporada, isso possa se resolver o mais rápido possível para começarmos a pensar já em 2026. O que eu posso te garantir é que ele tem total respaldo de todos os jogadores do grupo.

A fala de Volpi também foi reforçada por Marcos Rocha, um dos líderes do elenco. O lateral comentou que o assunto vem repercutindo no vestiário, e uma definição se torna imprescindível para que o planejamento possa ser feito de melhor maneira para a próxima temporada.

— Sempre conversamos sobre isso, como é importante essa definição o mais rápido possível, até para o treinador ter tempo de montar o elenco. O Mano tem nos ajudado, vem tirando o que ele tem para tirar do elenco. Também não podemos cobrar muito dele, ele coloca o que tem de melhor dentro de campo. Infelizmente, os resultado não apareceram, algumas contratações de peso, que poderiam estar ajudando, tiveram lesões importantes.

A derrota por 2 a 1 diante do Fluminense fez com que o time ficasse mais distante da possibilidade de garantir uma vaga na próxima Libertadores. Neste momento, a situação na tabela indica a Sul-Americana como um caminho mais próximo.

A definição do planejamento será essencial para que o clube possa ambicionar objetivos maiores em 2026, na avaliação de Marcos Rocha.

— Tem de programar bem o ano, nossas competições, fazer as contratações certas para que o treinador possa ter opção. Resumindo, a meta foi conquistada, que era se livrar o mais rápido possível da frustração de brigar pelo rebaixamento, mas triste pela campanha.

Conversa entre o treinador e a nova diretoria

Conforme apuração da reportagem de GZH, o futuro de Mano Menezes será discutido em uma em uma reunião entre o treinador e o novo departamento de futebol do clube. A intenção da nova diretoria é realizar a conversa somente após o jogo contra o Sport, que encerra a participação gremista no Brasileirão.



