Como foi o Natal dos jogadores do Grêmio

O Natal dos jogadores do Grêmio teve clima de família. Entre quarta (24) e quinta (25), alguns atletas compartilharam nas redes sociais registros das comemorações.
Fora de Porto Alegre durante a pausa no calendário, a maioria dos jogadores retornou aos locais de origem para celebrar o Natal com familiares.
Entre os estrangeiros, por exemplo, Pavon passou a data na Argentina, enquanto Villasanti esteve no Paraguai. Já os brasileiros Marcos Rocha, mineiro, Tiago Volpi, catarinense, e Arthur, goiano, comemoraram a data em seus estados natais. O meia-atacante Willian foi a Dubai com sua família e encontrou o zagueiro e amigo David Luiz.
A reapresentação gremista para a temporada de 2026 está marcada para o dia 2 de janeiro. O primeiro compromisso do Tricolor é a estreia no Gauchão, no final de semana do dia 10, diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul.