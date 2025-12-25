Como foi o Natal dos jogadores do Grêmio

Willian com seus amigos e jogadores Gabriel Strefezza e David Luiz. @gabrielstrefezza / Instagram / Reprodução

O Natal dos jogadores do Grêmio teve clima de família. Entre quarta (24) e quinta (25), alguns atletas compartilharam nas redes sociais registros das comemorações.

Fora de Porto Alegre durante a pausa no calendário, a maioria dos jogadores retornou aos locais de origem para celebrar o Natal com familiares.

Entre os estrangeiros, por exemplo, Pavon passou a data na Argentina, enquanto Villasanti esteve no Paraguai. Já os brasileiros Marcos Rocha, mineiro, Tiago Volpi, catarinense, e Arthur, goiano, comemoraram a data em seus estados natais. O meia-atacante Willian foi a Dubai com sua família e encontrou o zagueiro e amigo David Luiz.

A reapresentação gremista para a temporada de 2026 está marcada para o dia 2 de janeiro. O primeiro compromisso do Tricolor é a estreia no Gauchão, no final de semana do dia 10, diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul.

Os registros de jogadores do Grêmio no Natal publicados na redes sociais

Pavon

Tiago Volpi

Goleiro do Grêmio com sua família. @tiagovolpi_90 / Instagram / Reprodução

Carlos Vinícius

Willian

Arthur

Arthur e amigos na véspera de Natal, em Goiânia. @mattheusbarra / Instagram / Reprodução

Gabriel Grando

Villasanti

Paraguaio esteve junto de sua família em seu país natal. @mathiasvillaa / Instagram / Reprodução

Marcos Rocha