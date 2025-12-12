Como foi a carreira de Luís Castro como jogador

Luís Castro teve carreira discreta como atleta. MAURO PIMENTEL / AFP

Muito antes de consolidar sua carreira como técnico, Luís Castro, novo treinador do Grêmio, somou mais de duas décadas atuando dentro das quatro linhas. Como jogador, o novo treinador gremista jogava na lateral direita e rodou por cinco equipes de Portugal, seu país natal.

Diferentemente de sua função atual, em que acumula títulos nacionais e idolatrias, Luís Castro teve carreira discreta como atleta. Revelado no início da década de 1980 pelo UD Leiria, o então lateral começou a construir sua trajetória em clubes de menor expressão em Portugal.

Após deixar Leiria, passou pelo Vitória de Guimarães e pelo O Elvas, equipes onde ficou por muitos jogos no banco, sem grande projeção nacional. Seguiu para o Fafe, até chegar ao Águeda, clube em que viveu seu auge no início da década de 1990 e se aposentou para virar técnico. Segundo o portal OGol, foi lá que marcou os três gols de toda a sua trajetória como jogador.

Encerrada a carreira no campo, iniciou a jornada como treinador no próprio Águeda. Passou por clubes menores de Portugal até ganhar notoriedade no Porto, voltar ao Vitória de Guimarães na casamata e rumar para fora de seu país para virar ídolo no Shakhtar Donetsk, passar por Al-Duhal-CAT, Botafogo, Al-Nassr e Al Wasl.

Agora, o antigo lateral chega ao Grêmio como técnico para tentar criar uma nova era no Tricolor.