Como estão as férias dos jogadores do Grêmio

Com o fim da temporada 2025, os jogadores do Grêmio estão curtindo as férias com amigos e família antes da reapresentação, em janeiro.
Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso. Confira!
Veja o que estão fazendo os jogadores do Grêmio
Kannemann
O zagueiro tricolor está aproveitando uma praia com a esposa e os filhos.
Arthur
Sem descanso por enquanto, o meia gremista publicou um vídeo fazendo treinamento funcional.
Dodi
O volante, a esposa e os dois filhos do casal estão visitando os parques de Orlando, nos Estados Unidos.
Marcos Rocha
O lateral foi visitar a família em Sete Lagoas, Minas Gerais, sua cidade natal.
A esposa do jogador também compartilhou um vídeo em que o filho do casal pedia para ouvir o hino do Grêmio no carro.
Carlos Vinícius
O centroavante está em um resort em Japaratinga, em Alagoas, com a família.
Gabriel Grando
O goleiro está aproveitando o inverno europeu. Ele e a esposa já passaram por França, Itália e Suíça.
Pavon
O atacante foi visitar Córdoba, sua cidade natal, na Argentina.
Amuzu
Também foi para a Europa. O atacante visitou os antigos colegas do Anderlecht, na Bélgica. "É coisa de família", diz a publicação do clube.
Gustavo Martins
O zagueiro está conhecendo Dubai. Em fotos publicadas no Instagram, Gustavo Martins aparece andando de jetski, fazendo rali e montando em um camelo no deserto, além de posar ao lado de animais selvagens em um zoológico.
Willian
Quem também está em solo árabe é Willian. O meia publicou fotos e vídeos em Dubai.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲