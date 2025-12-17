Como estão as férias dos jogadores do Grêmio

Gustavo Martins está em Dubai e posou ao lado de animais selvagens. @_gustavomartins3 / Instagram / Reprodução

Com o fim da temporada 2025, os jogadores do Grêmio estão curtindo as férias com amigos e família antes da reapresentação, em janeiro.

Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso. Confira!

Veja o que estão fazendo os jogadores do Grêmio

Kannemann

O zagueiro tricolor está aproveitando uma praia com a esposa e os filhos.

Arthur

Sem descanso por enquanto, o meia gremista publicou um vídeo fazendo treinamento funcional.

Dodi

O volante, a esposa e os dois filhos do casal estão visitando os parques de Orlando, nos Estados Unidos.

Marcos Rocha

O lateral foi visitar a família em Sete Lagoas, Minas Gerais, sua cidade natal.

A esposa do jogador também compartilhou um vídeo em que o filho do casal pedia para ouvir o hino do Grêmio no carro.

Família de Marcos Rocha escuta o hino do Grêmio nas férias. @gabriela_lanza / Instagram / Reprodução

Carlos Vinícius

O centroavante está em um resort em Japaratinga, em Alagoas, com a família.

Carlos Vinícius e a esposa em um resort em Alagoas. @caarolbaarbosa / Instagram / Reprodução

Gabriel Grando

O goleiro está aproveitando o inverno europeu. Ele e a esposa já passaram por França, Itália e Suíça.

Pavon

O atacante foi visitar Córdoba, sua cidade natal, na Argentina.

Amuzu

Também foi para a Europa. O atacante visitou os antigos colegas do Anderlecht, na Bélgica. "É coisa de família", diz a publicação do clube.

Gustavo Martins

O zagueiro está conhecendo Dubai. Em fotos publicadas no Instagram, Gustavo Martins aparece andando de jetski, fazendo rali e montando em um camelo no deserto, além de posar ao lado de animais selvagens em um zoológico.

Willian

Quem também está em solo árabe é Willian. O meia publicou fotos e vídeos em Dubai.

