Como a permanência de Filipe Luís interfere em negociação do Grêmio com o Flamengo

Jogador tem vínculo com o clube do Rio de Janeiro até 2028. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Um dos movimentos em andamento do Grêmio no mercado de transferências é pela contratação de Evertton Araújo, do Flamengo. O desfecho da situação do técnico Filipe Luís é um elemento importante para as que as negociações tenham um rumo nestes próximos dias.

Conforme apurado pela reportagem de ZH, a resposta que os dirigentes do Grêmio receberam é que o clube do Rio de Janeiro tinha como prioridade definir a situação do seu treinador.

Nesta segunda-feira (29), houve a decisão final: Filipe Luís teve o contrato renovado até 2027. A partir de agora, o caminho está livre para que as tratativas possam avançar entre os clubes. O jogador é um pedido do técnico Luís Castro.

Situação do jogador

Para avançar no negócio, o Grêmio enfrenta algumas situações. O jogador também é alvo de interesse de outros clubes brasileiros. Além disso, Evertton é um nome que tem prestígio com Filipe Luís.

Fontes consultadas pela reportagem apontaram que há o desejo do atleta em ter mais oportunidades e minutagem como titular no próximo ano. Nesta temporada, ele ocupou a reserva no Flamengo, tendo atuado em 36 jogos e anotado um gol.