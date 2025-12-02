Com surpresa na defesa e mudanças no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Fluminense

O Grêmio está escalado para a partida contra o Fluminense, na noite desta terça-feira (2), às 21h30min, na Arena. O técnico Mano Menezes fez mudanças no time na comparação com os atletas que entraram em campo contra o Palmeiras, na semana passada.
Na defesa, Mano até pôde contar com "reforços" de última hora. O lateral Marlon foi liberado pelo STJD, mas só ele foi escolhido como titular. O zagueiro Kannemann, também liberado, ficou no banco. Wagner Leonardo foi escolhido como titular.
Já no ataque, Amuzu e Carlos Vinícius ficaram fora por conta de suspensão. As vagas foram preenchidas por Willian e André Henrique, respectivamente. Pavon também começa o jogo.
Assim, o Grêmio está escalado com: Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur; Willian, Pavon e Alysson; André Henrique.
No banco de reservas, ficam à disposição: Grando; João Lucas, Jemerson, Kannemann, Viery, Lucas Esteves, Camilo, Cuéllar, Edenilson, Cristaldo, Aravena e Jardiel.