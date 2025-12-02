Com retorno na zaga e ausências no ataque, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Fluminense

Gustavo Martins será titular. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, nesta terça (2), às 21h30min, na Arena.

A novidade é a volta do zagueiro Gustavo Martins, que estava suspenso contra o Palmeiras. Já as ausências são Amuzu e Carlos Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo diante dos paulistas.

No time titular, a principal dúvida está no setor ofensivo, onde Alysson e Pavon disputam uma vaga. Já a principal novidade deve ser William, que entrou no segundo tempo contra os palmeirenses e está cotado para ser titular na vaga de Amuzu na ponta esquerda.

Já no ataque, André Henrique será o substituto de Carlos Vinícius.

Wiliam deve ser titular contra o Fluminense Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann, e Marlon; Dodi e Arthur; Alysson (Pavon), Edenilson e Willian; André Henrique.

Também estão relacionados o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Jemerson, Viery e Wagner Leonardo, os laterais João Lucas e Lucas Esteves, os volantes Cuéllar e Camilo, o meia Cristaldo e os atacantes Aravena e Jardiel.

A partida contra o Fluminense será a última do Tricolor na Arena em 2026.

Confira os 23 relacionados do Grêmio:

Goleiros : Tiago Volpi e Gabriel Grando

: Tiago Volpi e Gabriel Grando Zagueiros : Gustavo Martins, Kannemann, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo

: Gustavo Martins, Kannemann, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo Laterais : Marcos Rocha, Marlon, João Lucas e Lucas Esteves

: Marcos Rocha, Marlon, João Lucas e Lucas Esteves Volantes : Dodi, Arthur, Cuéllar e Camilo

: Dodi, Arthur, Cuéllar e Camilo Meias : Edenilson, Cristaldo e William

: Edenilson, Cristaldo e William Atacantes: Alysson, Pavon, André Henrique, Aravena e Jardiel