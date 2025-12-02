Grêmio

Despedida da Arena em 2026
Notícia

Com retorno na zaga e ausências no ataque, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Fluminense

Gustavo Martins está de volta após cumprir suspensão, enquanto Amuzu e Carlos Vinícius são desfalques por suspensão

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS