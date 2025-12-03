Grêmio

Contra o Sport
Notícia

Com retorno de dupla de atacantes, Grêmio abre preparação para a última rodada do Brasileirão

Treino de reapresentação também contou com as presenças do volante Tiaguinho e Gabriel Mec, que estavam com a Seleção sub-17

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS