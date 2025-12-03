Com retorno de dupla de atacantes, Grêmio abre preparação para a última rodada do Brasileirão

Carlos Vinicius estará à disposição para a última rodada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio deu início à preparação, nesta quarta (3), para o compromisso derradeiro da temporada pelo Brasileirão. Para a partida diante do Sport, na última rodada, a comissão técnica contará com dois reforços.

As novidades para o compromisso na Ilha do Retiro ficarão por conta de Carlos Vinícius e Amuzu. A dupla de atacantes ficou de fora da derrota para o Fluminense por suspensão.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes precisará mexer no meio-campo. Os volantes Arthur e Dodi estavam pendurados e receberam o terceiro amarelo na partida da Arena.

A definição dos substitutos passará pelos próximos treinos. Nesta primeira atividade, apareceram no gramado só os atletas que não ingressaram ou que estiveram em campo por menos de 60 minutos no jogo contra o Fluminense.

Outro destaque da reapresentação ficou pela presença de atletas que representaram o Brasil na Copa do Mundo sub-17. Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar o volante Tiaguinho e o meia Gabriel Mec.

Ao lado deles, o zagueiro Luis Eduardo também fez parte da campanha que levou a seleção ao quarto lugar no Mundial do Catar. Na decisão do terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Itália nos pênaltis por 4 a 2, em Doha.

Planejamento de férias