Com retorno de atacantes, Grêmio desembarca em Recife para enfrentar o Sport

Centroavante Carlos Vinicius volta de suspensão. Filipe Duarte / Agencia RBS

Com a presença de poucos torcedores, a delegação do Grêmio chegou a Recife no final da tarde deste sábado (6) para encarar a última rodada do Brasileirão. Neste domingo (7), a partir das 16h, o Tricolor enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.

Dos jogadores presentes na capital pernambucana, o mais ovacionado foi o centroavante Carlos Vinícius, que assim como o atacante Amuzu volta a ficar à disposição do técnico Mano Menezes depois de cumprir suspensão diante do Fluminense, na Arena.

Os desfalques são os volantes Dodi e Arthur, que levaram o terceiro cartão amarelo. Desta forma, a abertura do meio-campo ficará a cargo de Cuéllar e Edenilson, que será recuado para a sua função de origem.

A outra ausência é o goleiro Tiago Volpi, diagnosticado com uma lesão traumática no punho direito. Assim Gabriel Grando receberá uma oportunidade.

A provável escalação tem: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar, Edenilson, Alysson, Willian e Amuzu; Carlos Vinicius.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros: Gabriel Grando, Jorge e Ygor

Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Luis Eduardo, Viery e Wagner Leonardo

Laterais: João Lucas, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon

Volantes: Camilo, Cuellar, Edenilson e Tiaguinho

Meias: Cristaldo e Willian

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Carlos Vinicius e Pavon.