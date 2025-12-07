Com novidade no gol, Grêmio enfrenta Sport na última rodada do Brasileirão

Gabriel Grando será utilizado contra o Sport. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O último capítulo do Brasileirão para o Grêmio será em Recife. Contra o Sport, a partir das 16h deste domingo, o Tricolor encerra sua participação no campeonato.

Mesmo que o fantasma do rebaixamento não assuste mais, e o sonho de Libertadores tenha acabado, o clube se mobilizar para buscar uma vitória sobre o lanterna da competição. Uma forma de viabilizar um pouco mais de receitas e garantir a participação na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Mano Menezes, no entanto, terá problemas importantes para definir a escalação para a partida da 38ª rodada. Tiago Volpi ficará em Porto Alegre. O goleiro vinha com dores no braço e não será utilizado em Recife. Gabriel Grando terá a oportunidade de terminar o Brasileirão em campo.

O goleiro é um dos jogadores que terá a oportunidade de jogar de olho em 2026. Uma situação que também se aplicará a outras opções da comissão técnica. Contratado para ser um dos pilares da equipe nesta temporada, Cuéllar será titular no meio-campo. O colombiano passou por boa parte do ano afastado para tratar problemas físicos ou em recuperação da condição de jogo.

Mas contra o Sport, pela suspensão da dupla Arthur e Dodi, o volante será alternativa de Mano. Ao lado do volante, a dúvida é entre Edenilson e Tiaguinho. O primeiro teve contrato renovado, mas poderá ser negociado pela próxima gestão. No caso do jovem, que retornou da participação com a seleção brasileira sub-17 do mundial da categoria, a oportunidade seria uma chance dele começar a mostrar no time principal o talento que já demonstrou na base.

O setor ofensivo deve ter a manutenção da estrutura que foi utilizada contra o Fluminense. Pavon ou Alysson pelo lado direito. Willian será o meia, com Amuzu como o ponta esquerda. Carlos Vinícius, que retorna ao time após cumprir suspensão, é a esperança de gols do time como o centroavante.

Com apenas 17 pontos, o Sport tenta finalizar o Brasileirão de forma honrosa. O clube colocou a partida contra o Grêmio como uma oportunidade de homenagear o torcedor.

— Nós estamos vivendo um ano ruim, um ano pesado, um ano em que a gente está por dentro, está sangrando. A partida de domingo é a última partida na nossa casa, diante do nosso torcedor. É uma partida que nós temos que vencer — disse o técnico interino César Lucena.

Um desfalque certo na equipe pernambucana é o volante Adriel. O meio-campista sofreu lesão no osso sacro na derrota para o Bahia na última rodada.