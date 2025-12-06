Com meninos do sub-17, Grêmio divulga os relacionados para enfrentar o Sport

O Grêmio divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o já rebaixado Sport, pela última rodada do Brasileirão. Na delegação que viajou para Recife na tarde deste sábado (6), as novidades são dois jovens do time sub-17: o zagueiro Luis Eduardo e o volante Tiaguinho.



A dupla esteve presente no último mês na disputa da Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar, e foram titulares da seleção brasileira que ficou em quarto lugar na competição. A presença de ambos indica que, pelo menos um deles, pode ganhar minutos na Ilha do Retiro.