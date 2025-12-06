Com meninos do sub-17, Grêmio divulga os relacionados para enfrentar o Sport

O Grêmio divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o já rebaixado Sport, pela última rodada do Brasileirão. Na delegação que viajou para Recife na tarde deste sábado (6), as novidades são dois jovens do time sub-17: o zagueiro Luis Eduardo e o volante Tiaguinho.
A dupla esteve presente no último mês na disputa da Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar, e foram titulares da seleção brasileira que ficou em quarto lugar na competição. A presença de ambos indica que, pelo menos um deles, pode ganhar minutos na Ilha do Retiro.
No elenco profissional, as ausências são o goleiro Tiago Volpi, que teve diagnosticada uma lesão no punho direito, além dos volantes Dodi e Arthur que receberam o terceiro cartão amarelo. Já os atacantes Amuzu e Carlos Vinícius retornam de suspensão.
A provável escalao gremista para iniciar o jogo às 16h deste domingo tem: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuellar, Edenilson, Alysson, Willian e Amuzu; Carlos Vinicius.
Confira os relacionados do Grêmio:
Goleiros: Gabriel Grando, Jorge e Ygor
Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Luis Eduardo, Viery e Wagner Leonardo
Laterais: João Lucas, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon
Volantes: Camilo, Cuéllar, Edenilson e Tiaguinho
Meias: Cristaldo e Willian
Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Carlos Vinicius e Pavon
