Grêmio goleia o Sport e confirma classificação à Copa Sul-Americana

O Grêmio se despediu de 2025 com goleada sobre o Sport. Na Ilha do Retiro, pela 38ª rodada do Brasileirão, o Tricolor atropelou a equipe pernambucana por 4 a 0. Carlos Vinícius, duas vezes, Gustavo Martins e Cristaldo marcaram os gols da partida.

O resultado, além de confirmar o clube na Copa Sul-Americana de 2026, também garante mais alguns milhões na conta pela melhor posição na tabela. Com 49 pontos, a equipe gremista ficou em 9º lugar.

Como foi o jogo

Na despedida de 2025, Mano Menezes apostou em uma versão de time mais ofensiva. Sem Dodi e Arthur, suspensos, o técnico usou Edenilson e Cuéllar como volantes. Cristaldo foi o meia da equipe, com Alysson e Amuzu nas pontas. Carlos Vinícius foi o centroavante. E sem Tiago Volpi, lesionado, Gabriel Grando foi o goleiro.

Mesmo que a partida fosse válida pela última rodada do Brasileirão, o ritmo foi de pré-temporada no início do jogo. Os dois times não mostravam muita disposição. E apesar da baixa presença de torcedores no estádio, o Sport tentou tomar a iniciativa em campo.

Aos 15, o Sport teve boa oportunidade. Marlon afastou mal e a bola caiu no pé de Igor Cariús. O chute do adversário exigiu boa defesa de Grando. O sustou serviu para acordar o Grêmio. E até o final dos acréscimos, só o Tricolor teve controle da partida.

Depois de ameaçar alguns lances de perigo, a equipe de Mano abriu o placar. Após troca de passes no lado esquerdo, Marlon tocou para Cristaldo. Da entrada da área, o camisa 10 acertou belo passe para Carlos Vinícius. O chute do centroavante acertou o ângulo do goleiro do Sport aos 28 minutos.

Na sequência, dois minutos depois, o Grêmio ampliou. Marcos Rocha acionou Edenilson no lado direito. O cruzamento encontrou Carlos Vinícius livre na área para completar e marcar seu segundo gol da partida. Alysson sentiu lesão e foi substituído por Pavon.

Uma escapada quase terminou em terceiro gol gremista. Edenilson roubou a bola na área do Grêmio. O meio-campista avançou o campo todo, mas errou o toque para Amuzu. O atacante chutou de fora da área. A finalização passou ao lado do gol do Caíque França

Também de longe, Cristaldo arriscou. Só que o goleiro do Sport fez a defesa da finalização aos 36 minutos. A vantagem foi ampliada nos minutos finais do primeiro tempo. Pavon cruzou na medida para Gustavo Martins cabecear e marcar o terceiro gol do Grêmio aos 40 minutos

Quase sem oposição do Sport, o Grêmio seguiu buscando ampliar a vantagem. Pavon chegou perto de conseguir, mas Caíque França salvou a equipe com boa defesa em chute de fora da área do argentino.

Segundo tempo

De volta do intervalo, o Tricolor voltou com uma novidade. Willian entrou no lugar de Amuzu. E com dois minutos, o Grêmio fez o quarto. Pavon cruzou para a área e Cristaldo completou o passe com um chute forte.

Com a última partida de 2025 resolvida, Marlon poderá ser problema para o início da próxima temporada. O lateral sentiu uma lesão muscular e saiu. Lucas Esteves entrou em seu lugar. Camilo também substituiu Edenilson.

A última intervenção de Mano foi a troca de Carlos Vinícius por André Henrique. O ritmo de amistoso nos minutos finais tornou a partida sem muitas emoções na reta final.

Agora que o último ato de 2025 se concretizou, todas as atenções do torcedor gremista estarão na Arena. Nesta segunda-feira (8), no auditório do estádio, a nova gestão tomará posse para conduzir o clube pelos próximos três anos. E muitas decisões, como quem será o técnico e chegadas e saídas de jogadores, são esperadas para corrigir rumos que deixaram a desejar nesta temporada.

BRASILEIRÃO — 38ª RODADA — 7/12/2025

SPORT (0)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido (Rafinha, INT) e Igor Cairús (João Silva, 27'/1ºT); Lucas Kal, Pedro Augusto, Romarinho (Chrystian Barletta, 14'/2ºT), Lucas Lima e Matheusinho (Léo Pereira, INT); Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira, 14'/2ºT)

Técnico: César Lucena

GRÊMIO (4)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves, 20'/2ºT) ; Cuellar, Edenílson (Camilo, 14'/2ºT), Cristaldo; Alysson (Pavon, 31'/1ºT), Amuzu (Willian, INT) e Carlos Vinícius (André Henrique, 31'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Carlos Vinicius, aos 28min e 30min, e Gustavo Martins aos 41min do 1º tempo; Cristaldo aos 2min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Pedro Augusto (S); Amuzu, Camilo e Cuéllar (G)

ARBITRAGEM: Edina Alves, auxiliada por Neuza Back e Fabrini Costa (trio de SP). VAR:Marco Aurélio Fazekas (MG)

PÚBLICO: 3.339 (total)

RENDA: R$ 88.755

LOCAL: Ilha do Retiro, Recife