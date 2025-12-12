Grêmio

Fora de campo
Notícia

Com futuro indefinido, atacante do Grêmio é intimado a depor por suposta relação com traficante no Uruguai

Cristian Olivera compareceu à sede do Ministério Público de Montevidéu na manhã desta sexta-feira na condição de testemunha

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS