Com futuro indefinido, atacante do Grêmio é intimado a depor por suposta relação com traficante no Uruguai

Kike Oliveira chegou ao Grêmio em fevereiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O atacante do Grêmio, Cristian "Kike" Olivera, foi intimado a depor na manhã desta sexta-feira (12), na condição de testemunha, por conta de um suposto envolvimento com um narcotraficante no Uruguai.

De acordo com o Canal 12, de Montevidéu, o jogador é dono de um sítio na cidade de Canelones, onde viveu um homem chamado Luis Fernández Albín, preso por tráfico na Argentina em novembro.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta gremista compareceu à sede do Ministério Público de Montevidéu, prestou depoimento e foi liberado, ficando à disposição da Justiça.

Desde o encerramento da temporada, Kike mudou-se com a família para a capital uruguaia, onde passa férias e aguarda pela definição de seu futuro para 2026.

Propostas na mesa

Atualmente, dois clubes demonstram interesse na contratação do atacante de 23 anos. Um deles é o Nacional-URU, que apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra e conta com a simpatia do atleta.

O outro é o Bahia, que acena com a possibilidade de oferecer aproximadamente 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões).