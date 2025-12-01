Com dois planejamentos na mesa, Grêmio reavalia Mano e sonda Luís Castro

Conforme apurado por Zero Hora, uma sondagem já foi feita ao português através de intermediários. MAURO PIMENTEL / AFP

A direção eleita do Grêmio tem dois planejamentos na mesa para a função de treinador em 2026: a permanência de Mano Menezes e a contratação de um estrangeiro com "estofo".

Nesta segunda hipótese, o nome preferido é o de Luís Castro, 64 anos, que trabalhou no Botafogo entre 2022 e 2023 e está sem clube desde que saiu do Al-Wasl-EAU, no início de novembro.

Conforme apurado por Zero Hora, uma sondagem já foi feita ao português através de intermediários, e o profissional mostrou-se aberto à ideia de negociar com o Tricolor, embora a conversa ainda não tenha avançado para detalhes importantes, como valores e projeto esportivo.

Outros nomes estrangeiros também são avaliados nos bastidores.

No entanto, a opção de renovar com Mano Menezes segue sendo considerada com força nos bastidores da Arena, sobretudo pelo pouco tempo entre o fim do Brasileirão, no dia 7 de dezembro, e o início da próxima temporada, em 11 de janeiro, o que favoreceria a ideia de continuidade.

A questão ainda é avaliada pela futura direção, e a decisão deve ser tomada no máximo até a próxima semana. Uma eventual conquista de vaga na Copa Libertadores, embora não seja o único fator, poderá ter um peso em favor da permanência do atual treinador.

Contudo, se não ficar com Mano, a ideia é buscar um treinador estrangeiro e valorizado no mercado.