Com a chegada de Luís Castro, Grêmio terá nova estrutura para as categorias de base; saiba as mudanças

Nova direção trabalha na preparação do time sub-20 para a disputa da Copa São Paulo. Lucas Uebel / Divulgação/Grêmio

A nova gestão do Grêmio trouxe mudanças para a estrutura das categorias de base do clube. A partir do dia 8 de dezembro, posse da atual diretoria, o setor conta com novos responsáveis e um organograma diferente. Mudanças que contam com a aposta do clube em Luís Castro e em uma nova organização de cargos no departamento.

Um dos auxiliares de Luís Castro será designado para realizar um trabalho de integração do time principal com as categorias de base para facilitar a subida dos jovens. O português já manifestou aos dirigentes que valorizará as promessas do clube no planejamento para 2026.

A principal alteração dos últimos anos é que a categoria passa a ter uma referência no Conselho de Administração. O vice Carlos Dressler será o responsável pela pasta do futebol amador no clube.

Além desta novidade, o clube também terá um outra posição entre o grupo principal e as categorias de base. Edson Berwanger assume a diretoria de transição. Responsável por auxiliar na subida de talentos para o time profissional.

As categorias de base terão Adelar Kleinert Júnior, David Stival, Matheus Nunes, Mauricio Lacerda e Fabricio Monteiro como diretores estatutários. Mesmo com a troca de gestão, o coordenador geral das categorias de base Francesco Barletta será mantido.

Após a saída de Cirio Quadros do posto de coordenador técnico da base, um novo profissional será buscado no mercado.

Fernando Garcia será o técnico da categoria sub-20. Ele é o responsável por preparar o time que será utilizado na Copinha, que começa para o clube no dia 2 de janeiro. A base da equipe, no entanto, será de muitos meninos de 17 anos. Gabriel Mec, Tiaguinho e Luis Eduardo, destaques da categoria, estarão com o time principal para iniciar a temporada.

Ruimar Kunzel comandará o time sub-17 no ano. Kauê Belmonte treinará os meninos da sub-15 e Bruno Cortez, ex-jogador campeão da Libertadores, assume a categoria sub-14.

A escola de futebol terá André Gutierres como diretor geral.