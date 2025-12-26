Clubes demonstram interesse em meia do Grêmio, mas situação financeira complica saída

Cristaldo deve ouvir propostas para deixar o Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que busca reforços para a próxima temporada, o Grêmio também reconhece a possibilidade de saídas de jogadores do atual elenco. Um dos nomes cotados para deixar a Arena é o do meia Cristaldo. No entanto, o fator financeiro pode se tornar um entrave para uma eventual negociação.

Após ter perdido espaço ao longo de 2025, o argentino vem recebendo apenas sondagens de outros clubes interessados em seu futebol. O problema, porém, passa pela questão financeira. No mercado sul-americano, poucos clubes teriam condições de bancar a contratação de Cristaldo.

Até o momento, propostas oficiais pelo meia ainda não chegaram ao Grêmio. O que é reconhecido pelos dirigentes gremistas são manifestações de interesse: clubes que buscam informações, conhecem a situação do atleta, mas acabam não avançando para algo mais concreto.

Caso uma proposta oficial seja encaminhada ao Grêmio, mesmo com a possibilidade de utilização do jogador por Luís Castro no início da próxima temporada, uma saída não está descartada. O contrato de Cristaldo com o Tricolor vai até dezembro de 2026.

Em 2025, Franco Cristaldo disputou 46 partidas pelo Grêmio, marcou três gols e distribuiu quatro assistências. Ao longo do ano, acabou perdendo espaço com a chegada do técnico Mano Menezes.