Cinco técnicos para o lugar de Mano Menezes no Grêmio

Luís Castro treinou o Botafogo entre 2022 e 2023. MAURO PIMENTEL / AFP

Após garantir a classificação para a Sul-Americana do próximo ano, o Grêmio já começa a planejar o 2026. O primeiro passo será definir um novo treinador, já que Mano Menezes não renovou com o clube depois do Campeonato Brasileiro.

Anunciado em 21 de abril de 2025, Mano comandou o Grêmio em 39 jogos e somou 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas nesta segunda passagem. Sob o seu comando, a equipe marcou 48 gols e sofreu 33.

Neste período, o Tricolor venceu a Recopa Gaúcha contra o São José, foi eliminado nos playoffs da Sul-Americana e na terceira fase da Copa do Brasil, e terminou o Brasileirão na nona colocação.

Zero Hora listou cinco nomes que podem assumir o comando da equipe. Confira:

Luís Castro

Português comandou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. FAYEZ NURELDINE / AFP

É o nome que surge como favorito após a saída de Mano Menezes. O português de 64 anos está livre no mercado desde que deixou o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Antes, treinou o Al Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo, entre julho de 2023 e setembro de 2024.

No Brasil, Castro foi o técnico do Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023, dando início a um processo de reestruturação do clube carioca, que foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

Renato Portaluppi

Renato é multicampeão pelo clube como jogador e como treinador. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

É o primeiro nome que vem na cabeça do torcedor quando o Grêmio precisa de um treinador. Maior ídolo da história do clube, Renato está livre no mercado desde setembro, quando pediu demissão do Fluminense.

No Grêmio, além da passagem vitoriosa como jogador, foi treinador da equipe quatro vezes, sendo a última delas entre 2022 e 2024. Na terceira oportunidade, conquistou a Copa do Brasil 2016 e a Libertadores 2017.

Tite

Tite é o treinador brasileiro mais valorizado no mercado. Adrian Dennis / AFP

Talvez seja o nome mais difícil da lista. Campeão da Copa do Brasil de 2001 pelo Tricolor, o técnico conquistou o Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2012 e treinou a Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e de 2022.

A dificuldade para contratá-lo se dá pelo fato de que Tite negocia com um clube europeu, ainda não divulgado. A movimentação fez com que o técnico do Avaí, Vinícius Bergantin, deixasse o time catarinense para trabalhar ao lado do treinador.

Vitor Pereira

Português teve a primeira experiência no Brasil no comando do Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O treinador português está livre no mercado desde novembro, quando foi demitido do Wolverhampton. Ele deixou a equipe na lanterna da Premier League, posição em que o clube segue atualmente.

No Brasil, Pereira ficou conhecido pelo trabalho no Corinthians, em 2022, levando o time à quarta colocação do Brasileiro. Na sequência, foi anunciado pelo Flamengo, mas foi demitido após 18 jogos.

Thiago Carpini

Treinador treinou o Juventude nesta temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

É o nome mais promissor da lista e está livre no mercado desde quando deixou o Juventude após o fim do Brasileirão. Apesar do trabalho bem avaliado pelo torcedor, não foi o suficiente para evitar o rebaixamento do time para a segunda divisão.

Aos 41 anos, o técnico ganhou destaque após ser vice-campeão paulista pelo Água Santa, em 2023. Depois, ajudou o próprio Juventude a voltar à Série A e ainda passou por São Paulo e por Vitória, antes de retornar ao time de Caxias do Sul.