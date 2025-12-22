Cinco problemas urgentes no time do Grêmio que Luís Castro precisa resolver

Luís Castro conheceu o CT Hélio Dourado neste domingo. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

Luís Castro chegou a Porto Alegre nos primeiros minutos de domingo (21). Será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (22), mas seu trabalho já começou. Além de estar assistindo aos jogos do Grêmio em 2025, visitou os CTs Luiz Carvalho e Hélio Dourado. Aos poucos toma pé da situação do Grêmio.

Há casos mais prementes a serem resolvidos dentro e fora de campo. Zero Hora aponta cinco problemas urgentes no time gremista que precisam ser resolvidos por Castro quando o seu trabalho de campo começar, em 2 de janeiro, quando voltará em definitivo para Porto Alegre.

Mapear as carências

O técnico português será apresentado nesta segunda-feira (22). Seu primeiro trabalho será analisar o grupo de jogadores. A partir do reconhecimento de virtudes e carências, trabalhará na construção do seu time e na movimentação no mercado de transferências.

Ao longo da carreira, Luís Castro montou times com diferentes características. A análise permitirá a ele saber qual caminho trilhar para a montagem da equipe e a necessidade de contratações para escolher o modelo de jogo a ser implementado.

Estabilidade em campo

Derrota para o Botafogo foi uma de tantas como visitante em 2025. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

A campanha do Grêmio no Brasileirão se apoiou nos resultados como mandante. Fora de casa, o desempenho teve baixo rendimento. A vitória sobre o rebaixado Sport encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer como visitante. O time teve a 10ª campanha do torneio jogando longe dos seus domínios, com um aproveitamento de 29,8%.

Na Arena, o índice subiu para 56,1%. Para ser competitivo, o desempenho precisa crescer nos dois cenários, mas será vital ser mais forte como visitante para ter maiores pretensões.

Setor ofensivo

Carlos Vinícius precisa de companhia no ataque. Duda Fortes / Agencia RBS

Das últimas 11 partidas do ano, Carlos Vinícius não marcou gol em três delas. Em todas o Grêmio perdeu. O time necessita ter alternativas para colocar a bola na rede. A médio prazo, a responsabilidade poderá ser dividida com Braithwaite.

Mas até o dinamarquês se recuperar de lesão, será preciso criar uma dinâmica ofensiva capaz de marcar mais gols e, como consequência, afastar o adversário da área gremista.

Primeiro volante

Cuéllar não se firmou. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

Na teoria, a função tem dono, na prática não. Cuéllar foi contratado para ser titular da posição. Com problemas físicos, nunca se firmou. Arthur precisa de um companheiro para dividir o setor. Dodi foi bem em alguns momentos, em outros faltou um pouco de qualidade, embora lhe sobre disposição. Villasanti voltará depois de longa recuperação de lesão e pode assumir o posto.

Sem falar em nomes, mas em características, Arthur precisa de um companheiro de volância que encaixe com suas características.

Rejuvenescer o time

Marcos Rocha é um dos veteranos do elenco. André Ávila / Agencia RBS

A primeira parada de Luís Castro em solo gaúcho foi nas dependências do CT Hélio Dourado, onde treinam as categorias de base do clube. Uma escolha incomum, mas simbólica e ligada às necessidades gremistas para 2026. Do elenco que terminou a temporada, 16 atletas terão 30 anos ou mais no próximo ano.