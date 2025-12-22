Cinco problemas urgentes no time do Grêmio que Luís Castro precisa resolver

Luís Castro chegou a Porto Alegre nos primeiros minutos de domingo (21). Será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (22), mas seu trabalho já começou. Além de estar assistindo aos jogos do Grêmio em 2025, visitou os CTs Luiz Carvalho e Hélio Dourado. Aos poucos toma pé da situação do Grêmio.
Há casos mais prementes a serem resolvidos dentro e fora de campo. Zero Hora aponta cinco problemas urgentes no time gremista que precisam ser resolvidos por Castro quando o seu trabalho de campo começar, em 2 de janeiro, quando voltará em definitivo para Porto Alegre.
Mapear as carências
O técnico português será apresentado nesta segunda-feira (22). Seu primeiro trabalho será analisar o grupo de jogadores. A partir do reconhecimento de virtudes e carências, trabalhará na construção do seu time e na movimentação no mercado de transferências.
Ao longo da carreira, Luís Castro montou times com diferentes características. A análise permitirá a ele saber qual caminho trilhar para a montagem da equipe e a necessidade de contratações para escolher o modelo de jogo a ser implementado.
Estabilidade em campo
A campanha do Grêmio no Brasileirão se apoiou nos resultados como mandante. Fora de casa, o desempenho teve baixo rendimento. A vitória sobre o rebaixado Sport encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer como visitante. O time teve a 10ª campanha do torneio jogando longe dos seus domínios, com um aproveitamento de 29,8%.
Na Arena, o índice subiu para 56,1%. Para ser competitivo, o desempenho precisa crescer nos dois cenários, mas será vital ser mais forte como visitante para ter maiores pretensões.
Setor ofensivo
Das últimas 11 partidas do ano, Carlos Vinícius não marcou gol em três delas. Em todas o Grêmio perdeu. O time necessita ter alternativas para colocar a bola na rede. A médio prazo, a responsabilidade poderá ser dividida com Braithwaite.
Mas até o dinamarquês se recuperar de lesão, será preciso criar uma dinâmica ofensiva capaz de marcar mais gols e, como consequência, afastar o adversário da área gremista.
Primeiro volante
Na teoria, a função tem dono, na prática não. Cuéllar foi contratado para ser titular da posição. Com problemas físicos, nunca se firmou. Arthur precisa de um companheiro para dividir o setor. Dodi foi bem em alguns momentos, em outros faltou um pouco de qualidade, embora lhe sobre disposição. Villasanti voltará depois de longa recuperação de lesão e pode assumir o posto.
Sem falar em nomes, mas em características, Arthur precisa de um companheiro de volância que encaixe com suas características.
Rejuvenescer o time
A primeira parada de Luís Castro em solo gaúcho foi nas dependências do CT Hélio Dourado, onde treinam as categorias de base do clube. Uma escolha incomum, mas simbólica e ligada às necessidades gremistas para 2026. Do elenco que terminou a temporada, 16 atletas terão 30 anos ou mais no próximo ano.
Com pouco dinheiro em caixa, a utilização de jogadores formados no clube será essencial para rejuvenescer o elenco e dar mais fôlego ao time em campo. Atletas de faixa etária abaixo dos 30 anos também devem ser alvo da direção e da comissão técnica.