Cinco momentos da segunda passagem de Mano Menezes no Grêmio

Mano Menezes não treinará o Tricolor em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

A segunda passagem de Mano Menezes à frente do Grêmio foi encerrada nesta terça-feira (9). Mesmo após garantir o time na Copa Sul-Americana 2026 em função do nono lugar no Brasileirão, o técnico não teve o contrato renovado.

Anunciado em 21 de abril, o treinador ficou no comando da equipe por 231 dias, com 39 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

Zero Hora selecionou cinco momentos de Mano à frente do Grêmio nesta temporada. Confira:

As eliminações

Não bastasse o futebol precário apresentado pelo Grêmio, a passagem de Mano ainda acumulou duas eliminações para times inferiores. Ambas dentro da Arena.

Na Copa do Brasil, após perder em Maceió, o Tricolor não conseguiu marcar um gol sequer, em casa, contra o CSA. Depois, na Sul-Americana, mais uma vez precisando do resultado, apenas empatou com o Alianza Lima.

Derrota para o Sport e respaldo

O cenário, que já era complicado para o time e para Mano, ganhou contornos ainda piores. Jogando contra o lanterna Sport, na Arena, o Grêmio perdeu por 1 a 0 e aumentou a pressão em cima do treinador. A equipe pernambucana não vencia há 19 jogos.

O futebol é dinâmico e o Grêmio mostrou isso com o que aconteceu nos últimos dias. Após a derrota para o Sport, o vice de futebol Alexandre Rossato assegurou a permanência de Mano Menezes no cargo.

Vitória no Gre-Nal 448

O clássico foi um divisor de águas entre os treinadores da Dupla na temporada, já que o derrotado (Roger Machado) acabou demitido. O Inter abriu o placar em pênalti cobrado por Alan Patrick. A falta foi marcada após Noriega derrubar Bernabei na área, o que gerou críticas do torcedor gremista.

O Grêmio buscou o empate com Carlos Vinícius, mas viu uma nova penalidade ser marcada a favor do Inter, que novamente teve Alan Patrick convertendo com perfeição. Coube a André Henrique, no fim da primeira etapa, deixar tudo igual.

O gol da vitória tricolor teve a estrela de Mano Menezes. No minuto em que colocou Alysson em campo, o jovem foi o responsável por virar a partida em um belo gol. Placar final: 3 a 2 para o Grêmio.

Substituição errada

Um fato curioso marcou a derrota do Grêmio para o Mirassol, pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a substituição de Alysson por Pavon, aos 18 minutos do segundo tempo, Mano Menezes foi flagrado esbravejando no banco de reservas. Isso porque o jogador que ele havia escolhido para sair de campo não era o jovem camisa 47.

Foi um erro da comissão técnica. As equipes devem entregar um bilhete ao quarto árbitro com o número da camisa do jogador que vai sair e do que vai entrar, e acabou sendo anotado o número de Alysson por engano.

Último jogo

Contra o lanterna Sport, na última rodada do Brasileirão, o Grêmio goleou ao natural. Carlos Vinícius, duas vezes, Gustavo Martins e Cristaldo fizeram os gols da vitória por 4 a 0, na Ilha do Retiro. O resultado deixou o Tricolor na nona colocação e garantiu o time na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Na entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes informou que conversaria com membros da nova diretoria gremista poucos dias depois. A conversa aconteceu e culminou na não renovação do contrato do técnico.