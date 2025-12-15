Cinco jogadores que merecem mais chances no Grêmio em 2026

Grêmio inicia 2026 com a disputa do Gauchão. Rafael Vieira / Grêmio/Divulgação

O ano de 2026 se inicia para o Grêmio com a disputa do Gauchão. A competição estadual começa em 10 de janeiro e a expectativa é que o Tricolor entre em campo com um time misto, formado por guris da base e atletas do time principal.

Com isso, a expectativa é que alguns nomes se destaquem e ganhem espaço para o decorrer da temporada. Zero Hora listou cinco nomes que merecem mais chances no Grêmio em 2026. Confira abaixo.

Gabriel Mec

Gabriel Mec está entre os 60 jovens mais promissores do mundo. Angelo Pieretti / Grêmio

Com 17 anos, Gabriel Mec é tido como uma das grandes promessas da base gremista. O atacante começou a chamar atenção quando ainda integrava a categoria sub-15 e, nesta temporada, estreou pelo time principal.

Contra Monsoon e São Luiz, foi utilizado por Quinteros no Gauchão. Mas, ao longo do ano, não recebeu mais oportunidades dos técnicos gremistas.

Natural de Campo dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, Gabriel Mec tem multa rescisória de R$ 1 bilhão e, neste ano, esteve entre os 60 jovens mais promissores do mundo eleitos pelo jornal The Guardian, da Inglaterra.

Luis Eduardo

Luis Eduardo está no Grêmio desde os 13 anos. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O zagueiro de 17 anos é uma das lideranças da base gremista e carrega a braçadeira de sua categoria. Neste ano, estreou pelo time principal, no duelo diante do Ypiranga, pelo Gauchão. Mas depois não recebeu mais oportunidade.

Nascido no Piauí e criado na Bahia, Luis Eduardo trocou o Nordeste pelo Sul aos 13 anos, quando desembarcou em Porto Alegre para defender o Tricolor. Com isso, teve toda sua formação no Grêmio.

Monsalve

Monsalve está no Grêmio desde 2024. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Único da lista que não é formado na base gremista, Monsalve chegou ao Grêmio em julho de 2024. A partir de então, foi utilizado em 50 partidas, com seis gols e cinco assistências pelo clube.

O meio-campista de 21 anos desembarcou em Porto Alegre despertando grande expectativa do torcedor tricolor. Formado no Independiente Medellín, já havia disputado Sul-Americano e Mundial sub-20, pela Colômbia, e fazia parte do elenco principal da seleção.

No entanto, não conseguiu conquistar espaço entre os titulares do Grêmio. Iniciando entre os 11, teve sua última oportunidade diante do CSA, pela Copa do Brasil, em 20 de maio.

Riquelme

Riquelme já disputou 12 jogos pelo time principal. Duda Fortes / Agencia RBS

O meia é mais um que fez toda sua formação no Grêmio. Em Porto Alegre desde 2021, quando completou 14 anos e podia ficar alojado nas dependências do clube, Riquelme já disputou 12 jogos pelo time principal.

Recentemente, porém, sofreu uma entorse grau 2 no tornozelo esquerdo. Desde então, não atuou mais pelo Grêmio. A expectativa, porém, é que já esteja à disposição para o início da próxima temporada.

Tiaguinho

Tiaguinho ainda não estreou pelo profissional. Everton Silveira / Divulgação Grêmio

Mais uma das grandes promessas da base gremista, o meia Tiaguinho chegou a ser elogiado por Renato Portaluppi em 2024. À época, o treinador enfatizou o talento do menino e disse que levava "bastante fé" no potencial do atleta.

Com 17 anos, porém, é o único da lista que ainda não estreou pelo time principal. Nascido em Joinville, Tiaguinho está no Grêmio desde os nove anos e, agora, aguarda uma oportunidade para se destacar entre os profissionais.