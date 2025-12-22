Cinco jogadores que já trabalharam com Luís Castro e podem ser buscados pelo Grêmio 

Adryelson já foi sondado pelo Grêmio na metade do ano, mas optou pelo mercado do Oriente Médio. Vitor Silva / Botafogo

O primeiro reforço do Grêmio para 2026 está na casamata e vem de Portugal. O técnico Luís Castro será o responsável por comandar o Tricolor no próximo ano e já está atento às possibilidades do mercado de transferências. Nos próximos dias, o Grêmio pode dar início a movimentações na busca por novos jogadores.

Com base nos trabalhos anteriores, cada treinador costuma ter jogadores de confiança, ou seja, atletas que já trabalhou e sabe que pode indicar para outras equipes. Neste cenário, existe a possibilidade de Castro recomendar jogadores que já foram comandados por ele.

Portanto, Zero Hora lista cinco atletas que já estiveram sob o comando de Luís Castro que o Grêmio pode buscar em 2026.

Adryelson

O zagueiro de 27 anos foi alvo do Grêmio na última janela de transferências, mas acabou fechando com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, justamente por um pedido de Luís Castro, que esteve no clube até novembro.

Antes, ele foi treinado pelo português no Botafogo, entre 2022 e 2023, sendo titular na maior parte dos jogos. Em 2023, ele teve destaque na equipe que deixou escapar o Brasileirão na reta final, quando o técnico europeu já tinha deixado o time.

Anderson Talisca

Jogador está no futebol turco desde o começo do ano. Divulgação / Fenerbahçe

O meia brasileiro foi treinado por Luís Castro entre 2023 e 2025, no Al-Nassr. Desde o começo do ano está no Fenerbahçe, mas tem contrato com o clube turco até a metade de 2026, o que abre margem para a assinatura de um pré-contrato nos próximos meses.

Formado no Bahia, o jogador de 31 anos está longe do futebol brasileiro desde 2014. Ele pode atuar tanto como meia armador quanto como segundo atacante. Em agosto, o Grêmio chegou a sondar o atleta.

Leia Mais O que se sabe sobre um possível interesse do Grêmio por Anderson Talisca; entenda

Jeffinho

Atacante pode jogar nos dois lados do setor ofensivo. Vítor Silva / Botafogo/Divulgação

O ponta foi um dos destaques do Botafogo em 2022, no primeiro ano de Luís Castro à frente do clube. O bom desempenho o levou ao Lyon, da França. Contudo, não se firmou por lá e voltou ao clube carioca em 2024, estando por lá desde então.

Em 2025, Jeffinho foi reserva do Botafogo. Ele disputou 26 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências. O Fogão não deve dificultar uma eventual saída, já que o atleta não está entre as prioridades do time. Talvez um reencontro com Luís Castro possa ajudar em sua carreira.

Saravia

Defensor argentino jogou no Inter entre 2020 e 2021. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O lateral-direito foi jogador de Luís Castro no Botafogo, em 2022. Depois, foi para o Atlético-MG, clube em que permanece até hoje, mas que não renovou o contrato. Sendo assim, passa a estar livre no mercado a partir de 2026, o que facilita uma eventual negociação.

No Rio Grande do Sul, o jogador atuou no Inter, entre 2020 e 2021, por empréstimo. Na ocasião, o clube gaúcho não o comprou do Porto, mas o Botafogo entrou na jogada.

André Silva

Jogador português pode ser mais uma alternativa para o ataque gremista. Elche / Divulgação

O atacante português tem 30 anos e defende o Elche, da Espanha. Com passagens por clubes tradicionais como Milan, Sevilla e Leipzig, o jogador também esteve em campo pela seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2018.

Na Espanha, seu contrato vai até a metade deste ano, com a possibilidade de extensão por mais um ano. André Silva trabalhou com Luís Castro entre 2013 e 2016, no Porto B.